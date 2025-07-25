標普500指數和那斯達克指數再創新高 Alphabet提振AI憧憬

美股標普500指數和那斯達克指數周四收盤創下紀錄新高，因為谷歌母公司Alphabet的強勁業績助長了市場對其他重量級人工智慧（AI）股票的樂觀情緒，電動汽車製造商特斯拉則在業績令投資人失望後股價下滑。

道瓊斯工業指數下跌0.7%，收在44,693.91點；標普500指數微漲0.07%，收在6,363.35點；那斯達克指數上漲 0.18%，以21,057.96點作收。

Alphabet上漲1%，因其業績增強人們對於這家搜尋巨擘對AI領域的巨額投資正在得到回報的信心。

微軟、輝達（Nvidia）和亞馬遜的股價均攀升1%以上。

美日貿易協議以及最近與歐盟談判有進展跡象也推動美股漲勢。

CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall說：「投資人對貿易談判、經濟、通膨趨勢以及優於預期的第2季財報感到樂觀。」

標普500指數屢創新高可能正在引發對股價被高估，以及迷因股泡沫再現的憂慮，但摩根大通的交易部門並不擔心，相反的，該部門預計，美股的強勁漲勢將持續下去。

標普500指數的11大類股指數中有八個下跌，領跌的是非必需消費類，跌幅1.23%，其次是材料類，跌幅 0.75%。

特斯拉股價大跌8.2%，因執行長馬斯克警告，公司將未來幾季將面臨「艱難時期」。與此同時，美國政府正減少對電動車製造商的支持。截至目前，特斯拉2025年股價累計已下跌約25%。

聯合健康下跌4.8%。該保險公司透露，正在配合美國司法部對其醫療保險做法的調查，此前有報導稱該公司正接受刑事和民事調查。

IBM急跌近8%，因其核心軟體部門的銷售額令人失望，第2季業績與投資人預期持平。

霍尼韋爾（Honeywell）下跌6.2%，儘管業績超出華爾街預期，並上修年度展望。

美國航空大跌近10%，此前該公司預計第3季將出現大幅虧損，因國內旅遊需求低迷。

美國總統川普的全球貿易戰給航空業帶來新冠疫情以來最大的不確定性。

市場還關注川普周四參觀聯準會總部的行程，此前數月，川普認為利率過高，一直批評聯準會主席鮑爾。

根據CME的FedWatch工具，市場普遍預期聯準會下周會議上將維持利率穩定，交易商認為9月降息的可能性為 60%。

美國勞工部報告顯示，上周申請失業救濟人數降至 21.7 萬人，遠低於預期，表明就業市場繼續保持韌性。

美國7月商業活動勢頭強勁，但企業調高商品和服務的價格，這加劇經濟學家對未來幾個月通膨加快的預測，而通膨加快主要是受到進口關稅上漲的推動。