川普否認想摧毀馬斯克旗下公司 盼美企都蓬勃發展

美國總統川普今天否認想要摧毀科技業億萬富豪馬斯克的公司。值此之際，外界正在關注川普是否支持聯邦機構跟電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克旗下的企業合作。

「國會山莊報」（The Hill）報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）寫道：「每個人都說，我會透過取消部分或全部美國政府給予馬斯克（Elon Musk）的巨額補貼，來摧毀他的公司。不是這樣！」

他繼續寫道：「我希望伊隆（馬斯克）及我國所有企業蓬勃發展，事實上，還要比以往任何時候更蓬勃發展！他們做得愈好，美國就愈好，對我們大家都有好處。我們每天都在創造紀錄，我希望保持下去！」

川普發表上述言論的前一天，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示，她不認為川普支持聯邦機構與馬斯克的人工智慧（AI）公司xAI簽訂合約。

被問及川普是否希望政府取消與xAI之間最近公布的合約時，李威特說，她會跟總統討論此事。