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美加強管制後 FT：輝達10億美元晶片仍流入中國大陸

中央社／ 香港24日綜合外電報導

英國「金融時報」今天披露，美國加強晶片出口管制後的3個月內，價值至少10億美元（約新台幣293億元）的輝達（NVIDIA）先進人工智慧晶片仍流入中國。

金融時報（Financial Times）報導引述銷售合約、公司文件以及多位知情人士的說法指出，禁止銷往中國的輝達B200高階處理器，在中國蓬勃發展的美國晶片黑市中相當常見。

輝達公司告訴路透社，運用走私產品打造資料中心，不管從技術或財務的角度來看效果都很差，因為輝達只對授權產品提供服務和支援。

輝達上週表示，美國總統川普（Donald Trump）政府取消針對H20等晶片的出口管制後，輝達獲准繼續對中國銷售這些晶片；這些管制措施是在今年4月實施。

金融時報的報導強調，在出口管制實施後的3個月內，廣東省、浙江省及安徽省的中國經銷商販售了輝達B200處理器，以及H100、H200等受到管制的處理器。

美國商務部和白宮未立即回覆置評請求，路透社也無法獨立查核金融時報的報導。

H20 美國 廣東

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