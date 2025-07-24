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川普曾想分拆輝達 以提高AI晶片市場競爭

聯合報／ 編譯葉亭均季晶晶／綜合報導
美國總統川普廿三日在「贏得AI競賽」高峰會多次盛讚輝達執行長黃仁勳，表示「你做得太棒了」，輝達執行長黃仁勳比「讚」回應。(路透)
美國總統川普廿三日在「贏得AI競賽」高峰會多次盛讚輝達執行長黃仁勳，表示「你做得太棒了」，輝達執行長黃仁勳比「讚」回應。(路透)

美國總統川普廿三日表示，他曾考慮分拆輝達，以提高AI晶片市場的競爭，但他後來發現，「這個產業沒那麼簡單」。他並多次提到輝達執行長黃仁勳，表示「你做得太棒了」，並讚揚黃仁勳與其他科技業領袖對美國的投資。

川普在「贏得AI競賽」高峰會表示，「我當時說，『我們來把這家公司分拆好了』，後來我了解到事實。」川普說，幕僚告訴他，要這麼做「非常困難」，而且輝達擁有極大的領先優勢，所有競爭對手要花好幾年才能追上。

川普補充說：「我原本以為我們能夠插手，我們能夠把它們稍微拆一拆，讓它們有點競爭，結果發現在這產業不是那麼容易的。」

對於川普的說法，輝達並未回應。但美國司法部在二○二四年曾對輝達展開調查，尋找可能涉及壟斷行為的證據。輝達受惠於大型語言模型等AI應用對AI硬體的龐大需求，本月稍早成為史上首家市值突破四兆美元的公司。

黃仁勳也出席這場活動，他並在上台談話時讚揚川普對AI的政策。他說：「美國有一個其他國家無法擁有的獨特優勢，那就是川普總統。」

超微執行長蘇姿丰也與會，她說，從台積電美國亞利桑納州廠購買的晶片，成本比台灣生產的「高出逾百分之五，但低於百分之廿」。蘇姿丰受訪表示，超微預計今年底會拿到首批來自台積電亞利桑納州廠的晶片，良率可媲美台灣本土廠，美國製晶片比較貴，但這筆額外支出值得，因為能分散關鍵晶片來源，產業不容易重蹈疫情期間的斷鏈危機。她說，「我們必須考量供應鏈韌性，這是疫情帶來的教訓」。

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