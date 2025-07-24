美鬆綁監管 「不惜一切代價」要當AI領導者

美國總統川普廿三日簽署行政命令，啟動「人工智慧（AI）行動計畫」，以鬆綁監管、加快出口及擴大資料中心所需的能源供應，全面加速美國AI發展，也象徵美國AI戰略的轉向，從前總統拜登時期的「高護欄」走向「輕監管、促創新」方向，可望嘉惠台、日、韓等亞洲國家的供應鏈。

川普在華府舉行的「贏得AI競賽」高峰會宣布，「今天起，美國的政策將是不惜一切代價成為全球AI領導者」，「美國是啟動AI競賽的國家，作為美國總統，我在此宣示，美國將贏得這場比賽」。

他也簽署「AI行動計畫」行政命令，包括九十項建議，主張對國外出口美國的AI技術，責成美國聯邦貿易委員會（FTC）、美國聯邦通訊委員會（FCC）等機構找出、並廢止會阻礙AI發展和使用的規範。

在美國境內，川普政府強調鬆綁規範，改革許可程序並簡化環境標準，加速AI領域的創新，並且要對實施「造成負擔」AI規範的各州，限制核發AI相關的聯邦資金，同時以聯邦土地加速打造數據與能源基礎設施、支持開源碼模型和高品質數據組、孕育AI人才。

川普撤銷拜登二○二三年簽署、要求AI開發者進行廣泛安全測試並提交透明度報告的行政命令，改由AI政策負責人薩克斯六個月內提交新版政策路線。他也要求政府封殺AI系統具有「黨派偏見或意識形態議程」的企業，取得政府合約。

對外方面，川普政府將積極出口美國AI科技，力求讓美國技術成為全球AI標準，鼓勵企業提出「全棧式AI出口方案」，讓盟友能一站式採購AI硬體、軟體與應用，由政府相關機構協助促成交易。

川普雖廢止拜登對AI晶片出口實施三級管制的行政命令，但也對半導體製造設備的關鍵零組件實施出口管制，管制範圍從晶片走向更上游的製造設備零組件。他並提議執行能夠驗證晶片所在位置的先進AI晶片出口管制，以防流入中國大陸等外國對手，執行方式等細節則仍待擬定。

這項命令象徵美國AI戰略從拜登政府的「高護欄」轉向「輕監管、促創新」，被認為是輝達（Nvidia）與超微（AMD）等AI晶片業者、以及微軟、Google和亞馬遜等資料中心營運商的重大勝利。分析師指出，台灣、南韓及日本將率先感受到川普政府AI治理新規的影響，川普政府要推動美國AI技術出口，將嘉惠這三地的供應鏈。