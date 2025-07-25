美7月PMI寫2025年新高 歐元區指數站上11個月高點

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
外界認為，PMI數據意外亮眼，意味美國經濟強健，有望提振美元。（歐新社）
外界認為，PMI數據意外亮眼，意味美國經濟強健，有望提振美元。（歐新社）

美國服務業需求強健，抵銷製造業的下滑，美國7月綜合採購經理人指數（PMI）遠優預期，寫今年來新高。另外，歐元區三年來的製造業低潮接近尾聲，當地綜合PMI登上11個月高。

標普全球24日公布，美國7月綜合PMI初值為54.6，高於6月的52.9，勝過市場預期，且為七個月最高。綜合PMI包含製造業與服務業數據，該月製造業PMI降至49.5，但服務業PMI升至55.2，PMI高於50表示景氣擴張，低於50指向景氣萎縮。

標普全球市場財智的首席經濟學家威廉森說，PMI數據顯示，美國經濟在第3季之初迅速擴張，但成長狀況不均，過度仰賴服務業，製造業商業情況出現今年來首見的萎縮，與關稅提前拉貨潮退燒有關。外界認為，PMI數據意外亮眼，意味美國經濟強健，有望提振美元。

與此同時，歐元區7月綜合PMI初值為51，創去年8月以來新高。該數據不只優於6月的50.6，也超越市場預期，並進一步拉開與50景氣榮枯線的距離。歐元區7月製造業PMI持續復甦，升至49.5，寫2022年7月來最高，接近脫離萎縮的領域；而服務業PMI更意外強勁，攀至51.2。

漢堡商業銀行經濟學家德拉魯比亞說，歐元區經濟看來逐漸恢復動能，德國工廠發揮了重要作用，但歐洲製造業要恢復穩健成長，法國工業也必須站穩腳跟。

儘管部分決策官員擔心關稅和戰爭會阻礙經濟成長，但其他人指出，歐洲在川普關稅威脅下維持韌性，第1季國內生產毛額（GDP）出乎意料地上揚0.6%。歐盟須在大約一星期內與美國達成貿易協議，以避免川普的30%關稅。外交官員說，歐盟有望與美敲定15%關稅。

日本7月綜合PMI初值與6月持平，維持在51.5。美國關稅的不確定性，使當地製造業活動陷入萎縮，製造業PMI從6月的50.1，跌至48.8。服務業表現持續勝過製造業，由6月的51.7，升至53.5，來到五個月新高。川普22日宣布與日本達成協議，對日關稅為15%。

英國7月PMI初值降至51，遜於市場估計，也不及6月的52，顯示英國經濟難以甩脫政府增稅預算的衝擊，及川普關稅造成的動盪。

PMI 美國

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