ECB利率不動 中止連八降 未對下一步動作提出政策指引

歐洲央行（ECB）24日會議決定維持現行各項利率不變，是連續八次降息之後首次按兵不動，完全符合預估。由於美國與歐盟之間的貿易談判仍在進行中，最終關稅稅率仍不明朗，ECB決定先觀望一段時間，而且未對下一步動作提出政策指引。

ECB基準存款利率為2%，主要再融資利率為2.15%，邊際借貸利率為2.4%。

ECB對經濟展望提出平衡看法，關稅引發的不確定性被公共投資進一步上路的利多所抵銷。

會後聲明中指出，「目前通膨率位於2%的中期目標。在充滿挑戰的全球環境中，經濟截至目前仍維持韌性，一部分是反映委員會之前的降息。在此同時，大環境仍格外不確定，尤其是基於貿易爭議」。

聲明中並指出，ECB將「一會一決議（meeting by meeting），依據對通膨展望的評估，以及相關風險而定」。

目前市場關注ECB接下來是否仍將降息，或就此結束寬鬆行動。總裁拉加德表示，除了貿易之外，ECB在處理歐元升值，以及基礎建設與國防支出增加等其他挑戰方面，都居於良好態勢。

拉加德表示，「我們維持利率不變，處於觀望情況，一切要看目前環境中的不確定性變得明朗之後再決定。主要的不確定是由貿易及關稅造成，以及非關稅障礙」。她指出，「報復行動具有選擇性，要項並不確定。最終對通膨及反通膨的影響，現在無法決定」。

她指出，「總是有兩、三位決策委員非常擔心通膨會低於目標；但重要的是中期目標，而我注意到短期及較長期的通膨預期仍強力錨定在2%目標」。

對於經濟成長，她表示「仍然偏向下檔。主要風險在於全球貿易緊張進一步升高，以及相關的不確定性，可能打擊出口，並拖累投資與消費」。

拉加德並倡議數化歐元，表示「我把數位歐元看成現金的數位表現，就像是數位現金」；她指出，數位歐元就像現金，不是核彈。

美國外交人士表示，歐、美雙方正朝向15%的關稅稅率靠攏，這是6月ECB經濟預測中所定的最壞情況，但比川普之前威脅的30%稅率要低。

ECB當時假定基本情況是稅率為10%，從而預測未來18個月的通膨率將低於2%。

投資人目前預期年底前ECB將再降息22基點（即約1碼），預料9月時ECB將完成本周期的最後一次降息。

歐洲公債小幅下跌，10年期德債殖利率上升3基點，為2.67%；歐元變動不大，對美元僅小幅貶值0.1%，報1.1755。