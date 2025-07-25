南韓第2季經濟 避開衰退

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

南韓第2季的經濟成長率達0.6%，擺脫第1季的萎縮頹勢，得益於消費支出回溫與科技產品出口激增，避開了陷入技術性衰退的陰影。

南韓央行（BOK）24日公布，在4–6月該季，國內生產毛額（GDP）比前一季成長0.6%，高於市場預期的0.5%，也寫下一年多來最快增速。南韓總統李在明在6月上任後，將經濟復甦視為首要任務。他推動了追加預算，其中包含發放消費券，協助民眾抵禦貿易挑戰、消費力道不振等逆風。

Eugene投資證券經濟學家李正勳（音譯）說，消費支出回溫成為南韓經濟的亮點，並預期下半年的經濟動能有望增強，使全年的經濟成長率超越BOK預期的0.8%。

BOK表示，在第2季，南韓的民間消費增加0.5%，受惠於消費信心回溫與股市漲勢，不過，營運與設備投資分別下滑1.5%。在半導體產品帶動下，南韓上季出口躍增4.2%，擺脫前一季因美國關稅不確定性而下跌0.6%的頹勢。

一名BOK官員在記者會上表示：「在第2季，隨著半導體出口持續暢旺以及提前出貨，都限制住關稅的衝擊。」但他也說，關稅的苦痛將在第3季開始顯現。

南韓政府正持續向美國爭取更有利的貿易條件，財長具潤哲與貿易部長呂翰九，將在25日於華府會晤美國財長貝森特與貿易代表葛里爾。談判結果對南韓至關緊要，出口在去年占南韓逾四成的產值。

南韓 美國

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