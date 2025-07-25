美財長：不希望與陸脫鉤

美國貿易談判代表擬下周與中國大陸代表在瑞典會面，美國財政部長貝森特23日接受彭博訪問時表示，寬限期可以再延長90天，好消息是美中談判回到軌道上，能夠定期會面，美國不希望與中國脫鉤，只希望去風險化部分供應鏈。

貝森特表示，兩國有很多議題可以討論，包括安全議題；商務部長盧特尼克則說，美方希望中國進一步開放市場，讓美國可以出口更多商品到中國，預料雙方會討論到市場開放的紅線。

美中關稅戰於5月中旬休戰，雙方在日內瓦同意90天寬限期，將於8月12日到期；美國談判代表預計下周與中方代表在瑞典首都斯德哥爾摩展開第三輪高層會談，預料將延長寬限期限。

針對美中可能在下周談判的內容，貝森特說，美國現在與中國的關係非常好，可以進入更重要的討論。

貝森特指出，美國總統川普希望精密製造業能夠回到美國生產製造，讓美國經濟更傾向製造業，中國現在非常不平衡，占全球30%的生產製造，「這無法持續下去」，美國相信中國應該走向消費經濟，如果中國願意這樣做，美國會與中國相輔相成。

貝森特指出，採購協議是解決美中貿易不平衡的另外一個方法，尤其是雞蛋，中國在川普第一任期時同意採購協議，也在川普第一任期的尾聲遵守該協議，但拜登政府上任後，沒有執行那項協議，美國現在既往不咎，認為兩國可以達成採購協議。