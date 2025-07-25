Meta槓馬斯克 推智能腕帶

臉書母公司Meta的研究員正在研發一款讓人們用手勢就能操控電腦的腕帶，包括移動游標、開啟程式，和在空中寫字就能夠傳送訊息，目的是為了提供患有運動障礙的民眾更不具侵入性的操控電腦工具，可望成為馬斯克Neuralink大腦晶片等計畫的更簡易替代品。

根據Meta刊在23日「自然」期刊的研究報告，這款腕帶運用了所謂的「表面肌電圖」（Surface Electromyography, sEMG）技術，透過偵測肌肉運動產生的電子訊號來識別使用者動作。由於這些訊號是從人的大腦發出，即使在人做出動作之前，也能透露出人想要怎麼做。

Meta正在和卡內基美隆大學合作試驗這款腕帶，並找來患有脊髓損傷的受試者，讓他們即便無法完全使用雙臂或雙手也能操控電腦。卡內基美隆大學機械工程系和神經科學研究所教授韋伯表示，即使是雙手完全癱瘓的人，也展現出部分肌肉活動。因此，這款裝置將能演繹他們的意圖行動。

這款腕帶可望成為其他計畫更簡易的替代品，例如馬斯克的腦機介面新創公司Neuralink，該公司的目標是替嚴重癱瘓的患者植入大腦晶片。其他的非侵入性方法還包括利用「腦電圖」（electroencephalogram，EEG）訊號的耳機；不過，這些方法因為產生的訊號微弱而功效有限。