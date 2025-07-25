意法半導體 第2季意外虧損

意法半導體（STMicroelectronics）第2季意外由盈轉虧，為逾十年來首見虧損，主要受到與精簡業務計畫相關的1.9億美元資產減損和整頓費用影響，拖累該公司在巴黎交易的股價盤中大跌10%。

這家法國與義大利合資的公司24日公布，第2季營收下滑14%至27.7億美元，略高於市場預期，但經調整後營運虧損1.33億美元，不如分析師原估營業利益達5,400萬美元。

意法半導體去年10月宣布了成本削減計畫，隨後宣布裁員約6%以應付產業景氣低迷。

該公司股價過去一年來重挫27%。這引發義大利政府對公司管理的批評，義大利政府與法國政府共同持有該公司超過四分之一的股權。

意法半導體的多數營收來自車用晶片產業，然而隨著美國關稅措施擾亂汽車市場，汽車產業正面臨全球貿易戰與日俱增的壓力。

意法半導體表示，第2季車用晶片銷售略低於公司預期，但被個人電子產品和工業部門營收增加抵銷。