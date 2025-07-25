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美迷因股派對 愈開愈High

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
圖／經濟日報提供
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在美股頻頻衝上新高之際，美國「迷因股派對」也愈開愈盛大，散戶紛紛擴大押注標的，被高度做空的運動相機製造商GoPro、甜甜圈連鎖店Krispy Kreme也加入這場盛宴，宛如重回2021年，反映市場的「動物本能」再起，但當前熱潮的續航力可能不比2021年。

GoPro股價23日收盤狂漲12.4%，Krispy Kreme一度飆漲39%，收盤漲幅大幅縮小到4.6%。植物肉業者Beyond Meat也漲1.4%至去年12月4日來最高。

在散戶狂押Opendoor開啟這波迷因股投資熱潮後，正持續押注風險更高的標的，包括加密貨幣類股、以及較低價的消費者類股，但風潮也來去極快，「舊愛」Opendoor迅速失寵，股價23日暴跌20.5%，柯爾百貨（Kohl's）也重挫14.2%。

這股熱潮也正值美股大盤指數迭創新高，Wolfe研究公司認為，這波迷因股漲勢背後驅力包括國會通過「大而美」法案移除經濟的下行風險、聯準會（Fed）有望降息好幾次、美國經濟數據強於預期、以及關稅消息沒有原先憂慮那麼糟等。

散戶押注的許多股票成為焦點，是因空頭部位很高，顯示專業投資人正押注這些股票下跌，散戶盼能利用軋空行情大賺一筆。客戶包含大量散戶的Interactive Brokers首席策略師索斯尼克指出，當前情勢給了散戶尋求高風險標的的財務資源和心態，並賺進豐厚報酬。但索斯尼克也說，這股熱潮似乎正在退燒，人們察覺這些漲勢並非靠基本面因素，只是社群媒體熱潮蔓延到股市。

富蘭克林坦伯頓投資解決方案的副投資長葛洛克曼認為，在迷因股熱潮時期，很多時候企業本業的重要性，還低於號令散戶的網紅關注度，只要有一位網紅在社群媒體貼上一張自己偏好股票的截圖，就會有10萬名以上的投資人跟進投資。

美國 風險 社群媒體

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