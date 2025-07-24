美股早盤／IBM重挫拖累道瓊跌近300點 字母業績優於預期激勵那指創高
美股三大指數24日早盤漲跌互見，道瓊工業指數下跌近300點，受累於IBM股價因軟體營收不及預期而大跌逾9%。
標普500指數與那斯達克指數分別上漲0.1%與0.2%，續創新高，主因是Google母公司字母上季的營收與獲利均優於預期，帶動其股價上漲近2%。費城半導體指數跌幅不到0.1%、台積電ADR漲0.1%。輝達漲1.4%。
美國電動車大廠特斯拉因銷售持續下滑，上季淨利大減16%，拖累早盤股價重挫近9%。
投資人同時將注意力轉向美國總統川普與聯準會（Fed）未解的爭端。白宮表示，川普將於24日造訪聯準會，加強對主席鮑爾的施壓行動。這是近20年來，美國總統首次正式造訪央行。
華頓商學院金融學教授、WisdomTree資深經濟學家席格爾指出，美國與其他國家就關稅議題取得進展，可能提振投資人信心。
席格爾表示：「隨著這些協議達成，我們開始看見一些明朗化的跡象，這對市場而言顯然偏多，也確實有助於維持股市的上漲動能。」
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