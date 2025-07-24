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莫迪訪問倫敦 印英締結自由貿易協定
英國與印度今天締結自由貿易協定（FTA），正值印度總理莫迪（Narendra Modi）訪英期間，雙方達成削減紡織品、威士忌與汽車等商品關稅的協議，並為企業提供更多市場准入機會。
路透社報導，英國和印度今年5月完成自由貿易協定的談判。兩國談判歷時3年、多次停擺，最終在美國總統川普掀起的關稅戰陰影下加速推進。
這項由全球第5大與第6大經濟體達成的自由貿易協定，目標是在2040年前將雙邊貿易金額再增加255億英鎊（約340億美元）。
對英國而言，這是2020年脫離歐盟以來規模最大的貿易協定，儘管其經濟效益僅為脫歐所帶來影響的一小部分。
對印度而言，這是該國與一個已開發經濟體所建立的最重要戰略夥伴關係，並可望為印度與歐盟及其他地區洽談中的協定提供範本。
英印自由貿易協定將在雙方完成國內批准程序後正式生效，預計會在1年內完成。
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