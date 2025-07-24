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連8降後首次按兵不動！ECB維持利率不變 聚焦美歐貿易談判

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
歐洲央行（ECB）24日會議決定維持現行各項利率不變，是連續八次降息之後首次按兵不動。歐新社
歐洲央行（ECB）24日會議決定維持現行各項利率不變，是連續八次降息之後首次按兵不動。歐新社

歐洲央行（ECB）24日會議決定維持現行各項利率不變，是連續八次降息之後首次按兵不動，完全符合預估。由於美國歐盟之間的貿易談判仍在進行中，最終關稅稅率仍不明朗，ECB並未對下一步動作提出政策指引。

ECB基準存款利率為2%，主要再融資利率為2.15%，邊際借貸利率為2.4%，存款便利利率為2%。

會後聲明中指出，「目前通膨率位於2%的中期目標。在充滿挑戰的全球環境中，經濟截至目前仍維持韌性。在此同時，大環境仍格外不確定，尤其是基於貿易爭議」。

目前市場關注ECB接下來是否仍將降息，或就此結束寬鬆行動。總裁拉加德表示，除了貿易之外，ECB在處理歐元升值，以及基礎建設與國防支出增加等其他挑戰方面，都居於良好態勢。

投資人目前預期年底前ECB將再降息22基點（即約1碼）；經濟學者預料9月時ECB將完成本周期的最後一次降息。

歐洲公債小幅下跌，10年期德債殖利率上升3基點，為2.67%；歐元變動不大，對美元僅小幅貶值0.1%，報1.1755。

ECB 歐盟 稅率 通膨 美國 貿易談判

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