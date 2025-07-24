土耳其央行降息3個百分點 基準利率來到43%
土耳其中央銀行今天降息3個百分點，使基準利率來到43%，降息幅度高於分析師預期。
法新社報導，總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）主要政治對手、第一大城伊斯坦堡巿長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）3月被捕，引爆示威浪潮，造成經濟壓力，並導致貨幣里拉對美元匯價重貶，之後央行於4月將基準利率調升至46%。
央行今天發布聲明指出，貨幣政策委員會「已決定將政策利率的一週附買回利率（one-week repo auctionrate）從46%降為43%」。
根據官方數據，土耳其6月通膨率為35.05%，低於5月的35.41%。
央行指出：「委員會將作出政策決策，以創造能在中期內達成5%通膨目標的必要貨幣和財政條件。」
央行重申，在物價恢復穩定之前，將維持緊縮性貨幣政策立場。
央行同時表示，將持續「密切關注」地緣政治局勢發展和貿易保護主義的潛在效應。
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