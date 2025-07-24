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輝達B200遭曝大量走私銷陸 貨源竟是這家台灣人創的公司

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
英國金融時報報導，輝達旗下AI晶片B200三個月走私到中國大陸的金額至少10億美元。路透
英國金融時報報導，輝達旗下AI晶片B200三個月走私到中國大陸的金額至少10億美元。路透

最新分析顯示，美國總統川普緊縮晶片出口管制後的三個月，至少有價值10億美元的輝達（Nvidia）先進人工智慧（AI）處理器透過走私銷往中國大陸，華府打擊北京當局高科技野心的限制由此可見一斑。

根據英國金融時報（FT）對數十份銷售合約和企業申報文件的分析及知情人士說法，輝達旗下B200已成為中國大陸美國半導體黑市最受歡迎晶片，而且取得難度很低，三個月總銷售估計超過10億美元。OpenAI、Google和Meta等美國重量級企業普遍以B200訓練旗下最新AI系統，但目前這個晶片禁止在中國大陸銷售。

一家2月成立、總部設在安徽的公司，是B200主要賣家之一。消息人士透露，這家公司5月中旬以來至少獲得兩批B200，每批含有數百個B200機架。另據業內人士說法、產品規格與金融時報取得的包裝照片，這家安徽公司和中國大陸其他配銷商過去數月銷售的許多B200機架，來自美國提供資料中心晶片解決方案的美超微公司；美超微創辦人為來自台灣的梁見後

不過，這不代表美超微涉入或知道這些產品走私到中國大陸。美超微強調，該公司遵守美國所有繪圖處理器（GPU）系統銷售和外銷的出口管制要求。

目前B200中國大陸黑市市價介於每個機架人民幣300萬至350萬元（48.9萬美元），低於5月中旬中國大陸買家首度能大量採購時的逾人民幣400萬元，但目前價格仍比類似產品美國平均售價高50%左右。

中國大陸一家資料中心營運商說：「出口管制無法阻止輝達最先進產品流入中國大陸，這只會拖累效率，以及讓冒險的掮客賺進大把鈔票。」

輝達長期以來一直堅稱沒有AI晶片轉賣的證據，該公司向金融時報說：「無論從技術或經濟層面來看，試圖以走私產品強化資料中心都是賠錢生意。資料中心需要服務和支援，我們只提供獲得認可的輝達產品這類服務。」

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