快訊

下大雨仍堅守！罷團力拼726大罷免凱道破萬人 北市警急管制景福門

北部今晚慎防豪雨！周六雨炸中南部 3颱共存後續動態曝光

蔡英文表態726罷免投票 醫嗆鬧場再點名「2大輸家」

Meta搞新玩意挑戰馬斯克大腦晶片 戴上「腕帶」後動動手就能操控電腦

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
Meta在「自然」期刊上的研究報告中發表了一款正在研發中的腕帶，只需動動手就能操控電腦。路透
Meta在「自然」期刊上的研究報告中發表了一款正在研發中的腕帶，只需動動手就能操控電腦。路透

臉書母公司Meta的研究員正在研發一款讓人們用手勢就能操控電腦的腕帶，包括移動游標、開啟程式，和在空中寫字就能夠傳送訊息，目的是為了提供患有運動障礙的民眾更不具侵入性的操控電腦工具，可望成為馬斯克Neuralink大腦晶片等計畫的更簡易替代品。

根據Meta刊在23日「自然」期刊的研究報告，這款腕帶運用了所謂的「表面肌電圖」（Surface Electromyography, sEMG）技術，透過偵測肌肉運動產生的電子訊號來識別使用者動作。由於這些訊號是從人的大腦發出，即使在人做出動作之前，也能透露出人想要怎麼做。

Meta正在和卡內基美隆大學合作試驗這款腕帶，並找來患有脊髓損傷的受試者，讓他們即便無法完全使用雙臂或雙手也能操控電腦。卡內基梅隆大學機械工程系和神經科學研究所教授韋伯表示，即使是雙手完全癱瘓的人，也展現出部分肌肉活動。因此，這款裝置將能演繹他們的意圖行動。

這款腕帶可望成為其他計畫更簡易的替代品，例如馬斯克的腦機介面新創公司Neuralink，該公司的目標是替嚴重癱瘓的患者植入大腦晶片。其他的非侵入性方法還包括利用「腦電圖」（electroencephalogram，EEG）訊號的耳機；不過，這些方法因為產生的訊號微弱而功效有限。

相較下，Meta的腕帶可以立即使用，不需進行侵入性手術，而且其使用的是sEMG訊號，因此可進行比EEG訊號還要高頻率的操作。

Meta在「自然」期刊上的研究報告中發表了一款正在研發中的腕帶，只需動動手就能操控電腦。圖／擷自Meta官網
Meta在「自然」期刊上的研究報告中發表了一款正在研發中的腕帶，只需動動手就能操控電腦。圖／擷自Meta官網

Meta 晶片 馬斯克 穿戴裝置

延伸閱讀

車輛銷量減少！特斯拉Q2獲利下滑16%

馬斯克旗下X遭法國調查 稱具政治動機拒絕配合

中文超流利？深信馬斯克要來拜會陳其邁 女子愛滑抖音卻遭詐騙

發現薇趨勢／馬斯克的政治學

相關新聞

輝達B200遭曝大量走私銷陸 貨源竟是這家台灣人創的公司

最新分析顯示，美國總統川普緊縮晶片出口管制後的三個月，至少有價值10億美元的輝達（Nvidia）先進人工智慧（AI）處理...

美股下半年怎麼走？策略師：應會匍匐前進 但這情況恐回跌逾10%

2025年迄今，美股標普500指數已締造十幾次新高紀錄，華爾街策略師預期，在目前看來最可能的情境下，標普500指數下半年...

Meta搞新玩意挑戰馬斯克大腦晶片 戴上「腕帶」後動動手就能操控電腦

臉書母公司Meta的研究員正在研發一款讓人們用手勢就能操控電腦的腕帶，包括移動游標、開啟程式，和在空中寫字就能夠傳送訊息...

年輕人不再是首選！AI改變矽谷招聘文化 畢業生嘆：學位毫無用處

矽谷科技、新創公司長期以來崇尚雇用年輕人，但隨著AI崛起，這種文化正在轉變；如今市場更看重執行力，越來越多經理人表示寧願...

意法半導體Q2意外爆虧損 車用晶片廠財報不佳再添一例

意法半導體（STMicroelectronics）第2季意外虧損，主要受到與精簡業務計畫相關的1.9億美元資產減損和整頓...

美日貿易協議利多推升 東證指數收盤創新高

隨著美國宣布對日本徵收的關稅稅率低於市場預期，市場對將會達成更多貿易協議的樂觀情緒高漲，日本東證股價指數收盤創歷史新高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。