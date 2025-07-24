美股下半年怎麼走？策略師：應會匍匐前進 但這情況恐回跌逾10%

2025年迄今，美股標普500指數已締造十幾次新高紀錄，華爾街策略師預期，在目前看來最可能的情境下，標普500指數下半年可望繼續匍匐前進，表現仍將超越債券和現金。

獨立研究機構Ned Davis Research首席策略師克里索和量化策略師阮清23日發布研究報告，列出下半年美國經濟成長可能發生的三種情境，以及對應的聯準會（Fed）利率路徑和美股走向：

一、最可能情境

克里索和阮清預期，下半年美國經濟成長可望延續，但擴張步調可能減緩，企業每股盈餘呈現約5%的增幅，通膨也許稍微上揚，但不至於高到阻止Fed降息一、兩次。

回顧歷史，在這種情境下，美股表現往往勝過債券和現金。往年在經濟環境類似的時期，標普500指數年報酬率平均8.3%。儘管2023年和2024年美國股市都大漲、經濟成長強勁且通膨相對偏低，兩位策略師仍認為，今年經濟成長可望持續不輟，儘管成長率低於趨勢水準，如果通膨也控制得宜，美股下半年展望將令投資人寬心。

克里索和阮清預測，在這種環境下，標普500指數成分股企業盈餘成長可能只有5%；但經濟表現平平也有一大好處，就是成長趨緩和通膨受控將開啟Fed降息窗口，預料今年下半年可能調降利率一次或兩次。他們並指出，歷史往例顯示，在Fed久久按兵不動而後又重啟寬鬆循環時，股市傾向大漲。

在這種情境下，兩位策略師認為，最有賺頭的是大型成長股，因為在企業罕見盈餘成長的市況下，這些大型股將鶴立雞群。

二、最糟情境

但萬一關稅談判延宕，經濟疲態可能不僅反映在「軟」數據（如信心調查）上，也在「硬」數據（如經濟成長率）上得到印證，經濟和勞動市場都明顯轉弱。對美股而言，最慘的情境是經濟正要步入衰退，「目前樂觀過頭」將加劇市況惡化，可能觸動美股主要指數回檔修正，跌幅恐達二位數。

不過，多重利空同時來襲，或許會促使Fed降息四次之多，屆時債券表現將超越美股和現金。克里索和阮清建議，這種情況下應偏重防禦型價值股和大型股的投資組合，因為最抗跌。

三、樂觀情境

兩位策略師表示，他們對經濟表現優於預期的展望持審慎態度，但不排除那種可能性。

「大而美」稅務與支出法案將鬆綁金融業和科技業監管，助長人工智慧（AI）投資，並帶動製造商回岸，可能使經濟成長超越目前的共識預測。

那將澆熄Fed連番降息的希望，甚至可能導致Fed提高利率。這種成長加速和通膨上揚的環境，通常對價值股比成長股有利。克里索和阮清認為，景氣循環價值型股票，像是金融股和工業股，是這種情境下的首選。

但兩位策略師提醒投資人，不論經濟成長是嚴重減速（情境二）還是強勁彈升（情境三），各資產類別的報酬率可能差異甚大，視通膨情勢而定。