市場看好美日貿易協議激勵各國跟進 亞股多收高

亞洲股市延續本週漲勢今天多收高，因為美國與日本達成貿易協議後，投資人樂觀預期其他國家將跟進，市場並推測歐盟近期有望與華府敲定協議。

法新社報導，市場近幾週氣勢如虹，是因看好各國政府會在美國總統川普（Donald Trump）所定的8月1日最後期限前，與美方敲定協議。

自從日本和美國達成貿易協議，日本銷美商品關稅自原先的25%降至15%，且日本關鍵的汽車產業也享相同稅率，市場氣氛轉趨樂觀。

這項突破振奮市場，投資人預期其他國家和美國達成貿易協議也將水到渠成。

據傳歐盟正逐步與美國談妥協議。有報導指出，歐盟可望獲得類似日本的協議，輸美商品關稅從川普揚言的30%降至15%。

分析師談到，歐盟與美國若能達成貿易協議，將大幅提振股市。

但分析師也警告，如果協議未能敲定，導致川普對歐盟的30%關稅在8月1日生效，市場恐受嚴重衝擊。

美股標普500指數、那斯達克指數昨天收盤雙雙創下新高後，亞股今天接棒延續漲勢。

東京股市昨天受日美貿易協議激勵勁揚逾3%後，今天收盤漲幅仍達1.59%；香港股市延續今年亮眼表現，收漲0.51%。

上海、首爾、新加坡、威靈頓、台北及雅加達股市均收高；雪梨與曼谷股市則收低。