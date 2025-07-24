川普AI藍圖建議晶片地點認證 獲得國會2黨議員支持

美國總統川普政府建議實施先進人工智慧（AI）晶片地點認證的出口管制措施，此舉獲得國會兩黨議員的支持。

路透社報導，這是川普政府今天發表AI藍圖的一環，這份藍圖目的在提高對美國盟友出口AI軟、硬體設備，同時放寬美國環境法規，以加速AI資料中心的建置。

不過，這份AI藍圖也指出，美國應持續禁止輝達（Nvidia）、超微（AMD）等公司製造的先進AI晶片，落入國外對手的手中。同時還提到，美國政府應「設法運用現有最新的先進AI晶片地點認證功能，以確保晶片不會落入有疑慮的國家」。

這項建議獲得2位在之前提出晶片售後位置認證法案的國會議員支持，他們擔心先進AI晶片流入中國等被禁止出口的國家。

至於在擬議的法案與川普政府的建議中，相關技術要如何落實，以及會增加多少成本等重要細節，仍有待進一步的研究。