年輕人不再是首選！AI改變矽谷招聘文化 畢業生嘆：學位毫無用處

矽谷科技、新創公司長期以來崇尚雇用年輕人，但隨著AI崛起，這種文化正在轉變；如今市場更看重執行力，越來越多經理人表示寧願使用AI、也不願雇用初階員工，即使畢業於頂尖學府的學生也面臨找工作困境。

「我在加州取得電機工程學位，但到處都找不到工作。我甚至申請了全美各地的職缺，但感覺那些還有開缺的公司，每一個職位都有成千上萬人競爭。」社群網站Reddit上，一名畢業生近期寫下求職過程的挫折與挑戰，這也是許多美國年輕人的心聲。

該名畢業生說，很多人勸他不一定要當工程師，「我那麼努力念書，結果這個學位卻變得毫無用處。」這個世代的畢業生不僅要與經驗豐富的人競爭，也要和AI搶工作。

加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）電腦科學教授歐布萊恩（James O'Brien ）向「財經內幕」（BusinessInsider）表示，AI和外包模式正衝擊科技界的初階職位。

歐布萊恩擔任加州大學柏克萊分校電腦科學教授已有25年的時間。他觀察，過去初入社會的新鮮人會同時收到很多份工作邀約，還可能難以抉擇；現在情況顯然改變，以柏克萊這樣的頂尖學府來說，畢業生可能只拿到一份工作、或到第二志願的公司。

歐布萊恩表示，如果不是畢業於頂尖學府的年輕人，可能連一個工作機會都沒有；如今，任何「動手敲鍵盤」的工作，都有可能以外包形式處理，或者被AI取代。

他指出，未來幾年這種趨勢可能會加速，「過去2、3年，我們就已經觀察到這種現象；在過去1年裡，變化的速度顯然更快」。

在舊金山、主要服務半導體企業客戶的人才招募顧問林郁智（Ken Lin）告訴中央社，如今畢業生在美國找工作的確變得更加辛苦，甚至聽到一間頗有規模的高科技公司開出初階工程師的職缺，結果收到至少2000人的申請，競爭十分激烈。

與此同時，頂尖AI人才在市場上卻供不應求，許多矽谷高科技公司近日皆以重金挖角人才；在Meta成立「超級智慧實驗室」後，這場人才爭奪戰更趨白熱化。

林郁智表示，隨著AI崛起，半導體業招募人才的需求也出現變化；好比上游的IC設計公司，過去主要以傳統的晶片設計和軟體開發人才為主，中游的晶圓廠客戶過去側重材料、製程方面的人才，現在都因為需要導入AI技術，開出不少AI相關人才的需求，尤以機器學習和數據科學的職位為多。這與10年前、甚至5年前的情況不太一樣。

林郁智也指出，比起台灣企業傾向依照年資和學歷來決定薪資結構，維持內部公平性；美國企業用人思維更看重即戰力，「只要能馬上創造價值，就可以自己開價」。

根據多家美國媒體報導，Meta執行長祖克柏（MarkZuckerberg）為了替「超級智慧實驗室」招兵買馬，開出4年3億美元（約新台幣88億元），第一年即能領取1億美元總報酬的天價。

AI崛起正重塑矽谷科技公司的招聘方式；資料公司SignalFire的數據指出，自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前到現在，大型科技公司在初階職位的招聘量大幅下降50%，並且似乎更傾向聘請中高階職位人才，重視經驗而非年輕潛力。

長期以來，矽谷科技和新創公司一直是年輕的代名詞，如今許多剛踏入職場的年輕人卻苦無門路進入。這是一種文化層面的轉變，也可能伴隨人才斷層的風險。