意法半導體Q2意外爆虧損 車用晶片廠財報不佳再添一例

意法半導體（STMicroelectronics）第2季意外虧損，主要受到與精簡業務計畫相關的1.9億美元資產減損和整頓費用影響。

這家法國與義大利合資的公司今天（24日）公布，第2季經調整後營運虧損1.33億美元。相較下，分析師原估營業利益達5,400萬美元。

意法半導體去年10月宣布了成本削減計畫，隨後宣布裁員約6%以應付產業景氣低迷。該公司股價過去一年來重挫27%。這引發義大利政府對公司管理的批評，義大利政府與法國政府共同持有該公司超過四分之一的股權。

意法半導體的多數營收來自汽車產業，然而隨著美國關稅措施擾亂汽車市場，汽車產業正面臨全球貿易戰與日俱增的壓力。例如，雷諾汽車（Renault）上周調降今年營業利益財測，全球第四大車廠Stellantis周一也公布上半年意外淨虧損。關稅打亂全球供應鏈，並引發客戶訂單的不確定性。

根據聲明，意法半導體第2季營收下滑14%至27.7億美元。分析師原先預估為27.4億美元。

意法半導體表示，第2季汽車晶片銷售略低於公司預期，但被個人電子產品和工業部門營收增加抵銷。

美國競爭同業德儀本周股價大跌，原因是市場擔心關稅和貿易紛擾將損害正在萌芽的汽車晶片銷售復甦。

荷蘭晶片製造商恩智浦半導體（NXP）周一也公布上季營收下滑，財測令部分投資人失望，反映車用市場疲軟。執行長席福（Kurt Sievers）試圖安撫股東，表示車用晶片兩年的庫存過剩問題即將結束。