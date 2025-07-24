摩通大通及美銀參與寧德時代上市 遭美議員發傳票

中央社／ 台北24日電

中國動力電池巨頭寧德時代今年5月在香港上市，摩根大通及美國銀行參與其新股招股工作。華爾街日報報導，美國眾議院一個委員會昨天向這2個機構的執行長發出傳票，以調查美國的銀行為中國軍事企業上市包銷帶來的影響。

華爾街日報23日報導，美國眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會（House Select Committee on theChinese Communist Party）23日向摩根大通集團（JPMorgan Chase）及美國銀行（Bank of America）的執行長發出傳票，要求他們提交在寧德時代首次公開募股中的角色。

報導表示，該兩間金融機構為寧德時代今年5月在香港上市進行包銷，募資52億美元。

報導表示，此次向摩通及美銀發出傳票，是委員會就美國的銀行為中國軍事企業上市包銷帶來的影響進行調查的一部分。

委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）在傳票中表示，寧德時代在電池生產行業的領導地位，對美國投資者及國家安全構成明顯威脅，而電池生產行業是中國政府推動軍民融合政策的明確領域。

委員會又在傳票中指，這兩個機構此前沒有按要求提供有關此次IPO的資料。

今年4月，委員會已要求摩根大通及美銀退出寧德時代IPO的工作。當時委員會表示，寧德時代已被列為中國軍事企業，警告該兩機構參與寧德時代IPO工作會令銀行暴露於嚴重的監管、財務及聲譽風險。

美國銀行表示，將會繼續與委員會接觸。摩根大通集團執行長戴蒙（Jamie Dimon）今年5月接受外媒訪問時表示，該公司就外界關注的所有事項進行很多盡職調查，「如果我們認為有錯，我們就不會做。」

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