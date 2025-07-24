你也事事都問ChatGPT？奧特曼擔心年輕人太依賴它做決定
愈來愈多年輕人在日常生活中使用AI聊天機器人或AI助理。但即便是ChatGPT開發商OpenAI執行長奧特曼，也認為人們應該冷靜一點，不該過度依賴ChatGPT來做決定。
奧特曼本周在一場聯準會舉辦的銀行業會議上表示，他擔心人們，尤其是年輕人，對於ChatGPT出現「情感上的過度依賴」。
奧特曼說：「人們太過依賴ChatGPT…有些年輕人會說，『我生活中做任何決定都免不了問問ChatGPT一切。它了解我、了解我的朋友，我會照它說的去做』。
他表示，「這讓我感覺非常不好。」
奧特曼說，過度依賴ChatGPT來做決定，在年輕人間是「非常普遍的現象」。
根據Common Sense Media的一份報告，72%的青少年曾使用過AI助理。其中有一半受訪者表示，他們或多或少信任AI助理提供的建議。
根據調查，年紀較小的青少年顯然更為信任AI助理，27%年齡在13至14歲的受訪者表示他們會有一定程度信任AI技術，相較下，這一比率在15至17歲的受訪者中只有20%。在表示信任AI的那一群人中，有23%認為他們「相當」或「完全」信任這些AI助理。
奧特曼在會議上談到對AI過度依賴的擔憂時，表示OpenAI正在「試圖了解如何因應」。他說：「即使ChatGPT提供很棒的建議，甚至比任何人類心理諮商師都還好，但如果我們集體決定照AI的指示來過人生，這種感覺就是不好、而且是危險的。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言