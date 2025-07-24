不受禁令威脅！英報告估TikTok今年收入將破300億美元

據研究機構最新數據，影音平台TikTok在2024年的收入飆升至230億美元（約合新台幣6,731億元），按年成長42.8%，使其成為全球收入規模第4大社交應用程式，僅次於Facebook、Instagram和YouTube。預估TikTok在2025年收入將突破300億美元。

英國Business of Apps《TikTok應用程式報告》（TikTok App Report）指出，TikTok大部分收入是來自廣告收益，2024年創造了170億美元的收入。應用程式內購（in-app purchases）和電商業務是TikTok另外兩大收入支柱，各自為平台貢獻了超過20億美元。

TikTok的電商部門表現亮眼，全年商品交易總額（GMV）超過300億美元。這一增長主要來自東南亞地區，其中在印尼透過與印尼電子商務公司Tokopedia合作，持續經營其電子商務平台。

Business of Apps指出，儘管美國及其他國家對TikTok發出禁令威脅，該應用在2024年仍持續成長，新增用戶達9,800萬人。在美國也未出現用戶流失的情況，顯示用戶並不信服「中國政府可能干預」的警告。

同時，美國市場的不確定性，也未影響母公司字節跳動（ByteDance）的估值。該公司在私人市場的估值於2024年達到4,000億美元。值得注意的是，字節跳動的大部分收入和利潤仍來自大陸市場。

即便TikTok在美國市場的命運尚未明朗，Business of Apps預計，TikTok今年收入將突破300億美元，主要受益於廣告平台的擴展以及電商業務的持續增長。