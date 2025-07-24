美國迷因股熱潮再起 派對愈開愈嗨 透露什麼意涵？

在美股頻頻衝上新高之際，美國「迷因股派對」也愈開愈盛大，散戶紛紛擴大押注標的，被高度做空的運動相機製造商GoPro、甜甜圈連鎖店Krispy Kreme也加入這場盛宴，宛如重回2021年，反映市場的「動物本能」再起，但當前熱潮的續航力可能不比2021年。

GoPro股價23日收盤狂漲12.4%，Krispy Kreme一度飆漲39%，收盤漲幅大幅縮小到4.6%。植物肉業者Beyond Meat也漲1.4%至去年12月4日來最高。

在散戶狂押Opendoor開啟這波迷因股投資熱潮後，正持續押住風險更高的標的，包括加密貨幣類股、以及較低價的消費者類股，但風潮也來去極快，「舊愛」Opendoor迅速失寵，股價23日暴跌20.5%，柯爾百貨（Kohl's）也重挫14.2%。

這股熱潮也正值美股大盤指數迭創新高，Wolfe研究公司認為，這波迷因股漲勢背後驅力包括國會通過「大而美」法案移除經濟的下行風險、聯準會（Fed）有望降息好幾次、美國經濟數據強於預期、以及關稅消息沒有原先憂慮那麼糟等。

散戶押注的許多股票會成為焦點，是因為空頭部位很高，顯示專業投資人正在押注這些股票下跌散戶希望能利用軋空行情大賺一筆。客戶包含大量散戶的Interactive Brokers首席策略師索斯尼克指出，當前情勢給了散戶尋求高風險標的的財務資源和心態，並且賺進豐厚報酬。

不過，索斯尼克也說，這股熱潮似乎正在退燒，人們察覺這些漲勢並不是靠基本面因素，只是社群媒體熱潮蔓延到股市。

富蘭克林坦伯頓投資解決方案的副投資長葛洛克曼認為，在迷因股熱潮時期，很多時候企業本業的重要性，還低於號令散戶的網紅關注度，只要有一位網紅在社群媒體貼上一張自己偏好股票的截圖，就會有10萬名以上的投資人跟進投資。

這也讓人想起2021年網路論壇Reddit驅動的迷因股熱潮，當時散戶大舉推升遊戲零售商GameStop和戲院業者AMC等公司的股價，讓做空的避險基金遭逢大量損失。

英國金融時報（FT）Lex專欄認為，迷因股就像比特幣一樣，應該被解讀為是一種市場動物本能的指標，這些交易本質上就像買樂透，但最近的迷因股派對可能很短暫，因為在2021年時利率超低，還有美國政府在新冠疫情期間發放的現金援助、現金和類現金工具也提高不錯的收益率，現在沒有這些條件，且加密貨幣可能吸走散戶注意力，難以維持熱度。