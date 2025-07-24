高盛攜手BNY推出數位貨幣 要將貨幣市場基金「代幣化」

高盛集團與紐約梅隆銀行（BNY Mellon）宣布攜手推出數位貨幣，能夠代表在貨幣市場基金持有的單位。這凸顯出華爾街進一步將區塊鏈技術引進傳統金融領域。

兩家公司周三（23日）表示，機構投資者現在可在紐約梅隆銀行的LiquidityDirect平台上買賣代幣化之後的貨幣市場基金，同時，高盛的私有區塊鏈系統會生成數位的交易紀錄並且進行代幣所有權的追蹤。

追蹤貨幣市場基金的業者Crane Data總裁克萊恩表示：「這很重要，因為他們都是大型業者。這在整個貨幣市場領域是很重要的部分。從現在起，代幣化不回頭了。」

這項服務若能廣泛採用，將讓機構投資人更容易、更有效率使用貨幣市場基金做為擔保品，並且縮短交易結算時間。

參與首波計畫的公司包括貝萊德、紐約梅隆銀行投資旗下的Dreyfus、Federated Hermes、富達投資與高盛資產管理公司。

華爾街巨擘們認為，在美國總統川普上周簽署攸關穩定幣的GENIUS法案之後，將規模達7.1兆美元的貨幣市場產業進行代幣化，將是數位資產的下一大躍進。 GENIUS法案預料將提升穩定幣的普及度和使用率，而摩根大通 、花旗集團和美銀表示，正在探索穩定幣於支付領域的應用。

與穩定幣不同的是，代幣化貨幣市場基金會向持有人支付利息，因此會吸引避險基金、退休基金和企業基金停泊現金。

貨幣市場基金是種共同基金，通常投資於更安全的短期證券，如美國公債、附買回協議或商業本票。這類基金通常被視為最接近現金的投資形式，同時仍能提供一定收益。傳統的貨幣市場基金可以在一兩天內變現，但要進行贖回，通常只能在市場交易時段內進行。

透過在區塊鏈上建立貨幣市場基金的數位所有權憑證，高盛與紐約梅隆銀行的最新行動將促進更快的結算、全天候交易以及自動化流程。

資產代幣化具有大幅重塑投資版圖的潛力已受到熱議。它被視為是縮減傳統與數位金融差距的下一個重大突破，支持者認為，它可望讓散戶投資人也能投資長期以來難以觸及的資產類別。