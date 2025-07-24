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馬斯克：政府砍電動車補助 特斯拉下幾季日子難過

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導
特斯拉執行長馬斯克。（路透）
特斯拉執行長馬斯克。（路透）

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今天表示，美國政府削減對電動車製造商的支持，可能導致特斯拉在明年底自動駕駛軟體和服務帶來新一波營收之前，經歷「幾個艱難的季度」。

路透社報導，馬斯克在季度財報電話會議上，回應有關川普政府新政策的提問後，公司股價下跌近5%。

特斯拉公布十多年來最嚴重的季度銷售下滑，獲利也未達到華爾街預期，但電車製造的利潤率高於許多人預期。馬斯克正在開發自動駕駛技術用於驅動私家車以及計劃明年投產的自動駕駛計程車。

與此同時，特斯拉正在研發新款平價車，財務長塔內賈（Vaibhav Taneja）表示，下季產量將有所提升，但速度仍低於最初預期。

eMarketer分析師彭恩（Jacob Bourne）表示：「考量到特斯拉近期的坎坷歷程，業績令人失望並不意外。特斯拉若能有效地定位這款真正實惠車型，又不損害其高價位車型的銷量，這款車將在提升銷量方面發揮關鍵作用。」

儘管特斯拉最暢銷車型Model Y SUV改款上市，但公司營收連續第2季下降，降幅達12%；投資人原本希望此款車型能提振需求。

特斯拉上季（4至6月）營收從去年同期的255億美元降至225億美元，略低於倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整分析師的預期；調整後每股獲利0.40美元，低於華爾街預期。

扣除監管信用額度（regulatory credits），特斯拉毛利率為14.96%，高於華爾街預期，部分原因是每輛車成本下降。

在特斯拉努力因應需求並面臨政府支持減少的情況下，定價和利潤率至關重要。特斯拉第2季全球交車量減少13.5%，美國政府今年稍晚將削減電動車買家的7500美元稅收抵免。

特斯拉 馬斯克 華爾街 電動車

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