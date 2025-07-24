馬斯克：Optimus人形機器人明年量產　5年拚年產百萬台

電動車大廠特斯拉（Tesla）積極布局人形機器人Optimus，執行長馬斯克（Elon Musk）今天表示，今年底可推出Optimus第3版原型機種，預估2026年開始量產人形機器人Optimus，目標5年內年產100萬台。

特斯拉今天公布財報，在線上法人說明會中，馬斯克表示，Optimus人形機器人設計持續演進，目前正在Optimus第2版和2.5版的階段，Optimus第3版將是精緻的設計，特斯拉持續訓練Optimus一起運用感測元件與神經網路。

他表示，Optimus第3版設計並沒有明顯瑕疵，預期3個月內可取得原型機，今年底可推出Optimus第3版的原型機種，預期2026年初開始Optimus人形機器人量產階段。

馬斯克表示，特斯拉會加速擴大Optimus人形機器人量產規模，計劃盡快達到年產量100萬台的目標，預期5年內達到這個目標。他說，「這或許是個合理的期待」。

在回答法人提問時，馬斯克表示，若60個月內特斯拉每月沒能生產10萬台Optimus人形機器人，「我會覺得很震驚」。

特斯拉強調，公司持續致力在人工智慧（AI）與機器人領域，保持領先地位。

台股相關機器人概念族群盤中漲跌互見，傳動元件廠上銀跌近1.4%，盟立勁揚2.2%，亞光揚升1.1%，台灣精銳小漲，和椿下挫2.8%。