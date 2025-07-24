施壓鮑爾 川普要有大動作了？白宮突宣布總統今天親赴聯準會

美國總統川普預定周四（24日）親自造訪聯準會，此時正值他的政府猛烈批評聯準會整修大樓工程嚴重超支，而他也頻繁地抨擊聯準會主席鮑爾不降息。

白宮在公布美國總統的每日公開行程時，宣布了上述安排。行程表中簡單寫道：「總統造訪聯準會」，時間預定是華盛頓時間周四下午4時（台灣時間25日清晨4時），但未提供進一步細節，也沒有指出川普是否將會見鮑爾。

先前，川普的三位幕僚一直要求安排這次參訪，以親自視察聯準會總部大樓的整修工程。他們曾拒絕上周五晚間的參訪時段，當時和川普與參議員共進晚餐的行程重疊，但尚不清楚川普當時是否原本就計劃參加。

川普幕僚布萊爾（James Blair）周二表示，川普政府官員與聯準會已協議安排周四的參訪。根據白宮最新消息，川普本人也將一同前往。

過去幾個月來，鮑爾因堅持暫緩繼續降息而屢屢遭到川普和他的幕僚批評；鮑爾決定維持利率不變的理由是憂心政府加徵關稅將帶來通膨壓力。