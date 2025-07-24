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施壓鮑爾下台？聯準會砸25億美元翻修 川普將親自視察

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國華府的聯準會大樓正在進行工程，攝於17日。法新社
美國華府的聯準會大樓正在進行工程，攝於17日。法新社

美國聯邦準備理事會（Fed）總部的翻修工程近日受到外界檢視，川普政府部分官員已要求前往參觀。國會山報23日報導，川普預定24日親赴現場視察。

根據白宮公布的公開行程，川普預定於當天下午4時造訪聯準會，行程預計持續約一小時。

川普數月來不斷抨擊第一任期首次任命的聯準會主席鮑爾，指責他未能降低利率，但近幾週來，批評範圍已擴大。白宮高層官員將矛頭對準聯準會華府辦公室耗資25億美元（折合新台幣約738.3億元）的裝修工程，意圖對鮑爾施壓。

根據報導，白宮副幕僚長布萊爾（James Blair）和白宮管理及預算局（OMB）局長伏特（Russ Vought）主導這波抨擊，川普則在上周暗示，費用超支可能構成鮑爾被解雇的理由，但隨後收回這說法，並表示不打算在鮑爾任期於2026年5月屆滿前將他解雇。

鮑爾已要求聯準會監察長審查裝修工程，聯準會也已在網站發布說明文件，解釋費用增加的原因。

鮑爾 川普 聯準會

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