貝森特：今年可望見到1到2次降息 不急著確定鮑爾繼任人選

美國財長貝森特表示，「不急於」確定聯準會（Fed）主席鮑爾的繼任人選，候選人可能來自現任理事會成員或地區聯邦準備銀行總裁。他還透露，他幾乎每周都與鮑爾共進早餐，而且今年可能還會見到降息一到兩次。

貝森特周三（23日）接受CNBC專訪，他在沒有任何證據的情況下暗示，Fed廣受關注的經濟預測「帶有相當大的政治偏見」，他將這些預測概括為今年將降息一到兩次，每次25個基點。川普先前要求Fed立即降息300個基點。

貝森特也談到關稅上調議題，再度批評Fed決策官員就關稅可能構成威脅的解讀，指他們的分析「有些偏差」。他說，「到目前為止，我們看到的是製造商已經自行消化了很多」。

貝森特同日接受彭博訪問時表示，關於鮑爾繼任人選的候選名單「很長」，遴選程序才剛開始。

此前有報導說，貝森特本人、國家經濟委員會主任哈塞特、聯準會前理事華許（Kevin Warsh）與現任理事沃勒（Christopher Waller）都在美國總統川普考量的候選名單內。貝森特表示：「有一個很長、很長的名單。」「有很多強有力的候選人，包括幾位Fed理事，或許還有地區聯邦準備銀行總裁。」

他說：「我不會談論這個過程，但我們在啟動這個進程。」「顯然，這將由川普總統決定，我們並不急。」

當被問及是否有女性人選在較長的名單中，例如Fed理事鮑曼時，貝森特未透露具體姓名，但表示確實有女性候選人正在考慮之中。

在訪談中，貝森特再次強調，川普已表示他無意解除鮑爾的職務。據報導，川普上周在與國會議員的會議中曾公開討論炒掉鮑爾的可能性，但事後又對媒體表示這種情況不太可能發生。

鮑爾的Fed主席任期將於明年5月結束，而理事任期將持續至2028年1月。貝森特表示，鮑爾尚未告訴他是否會在2028年前離開理事會，但「我認為他會」，因為這麼做對機構、對他個人來說都會是非常好的。

貝森特說他與鮑爾每周都會共進早餐。當被問到他與鮑爾關係是否良好時，貝森特回答：「我們持續保持溝通。」