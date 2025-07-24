特斯拉財報／上季獲利大減 馬斯克：可能有幾季艱難要面對

特斯拉（Tesla）因電動車銷售持續下滑，上季淨利大減16%。執行長馬斯克警告，未來可能有幾季的艱難時期。特斯拉股價在周三（23日）盤後一度重挫5%，後來跌幅縮小到4%左右。

特斯拉周三公布第2季財報，淨利由去年同期的14億美元減至11.7億美元；營收年減12%，至225億美元，為至少十年來最大降幅。調整後每股盈餘為0.4美元，略低於分析師平均預估。

馬斯克在財報說明電話會議中，態度罕見低調，他預期，今年底前將在更多城市推出自駕計程車（robotaxi）服務，但同時示警，政府對電動車的獎勵措施即將到期，將對核心的汽車事業產生影響。

馬斯克說，「我們在美國將失去許多獎勵，這讓我們處於一個奇怪的轉變時期」，「然而我們在自動駕駛方面，仍在相對初步階段」。他接著表示，「我們可能會有艱難的幾季，我不是說將會有，但我們可能會有」。對於自動駕駛車輛對公司財務的貢獻，馬斯克說預期可在明年底前實現。

特斯拉營收下降的主要原因包括：交車量減少、平均車價降低、碳權銷售收入下滑。另外，能源事業的業績也走下坡。

上季特斯拉銷售碳權的營收為4.39億美元，不到去年同期的一半。今年秋季稅改新制實施，將取消許多電動車補助和環保救濟措施，這類原先創造收入的碳權大多會消失。

特斯拉財務長塔尼亞（Vaibhav Taneja）說，川普政府的稅改法案以及關稅措施，都將打擊需求。

雖然財報表現不佳，但部分投資人更關心馬斯克對未來人工智慧（AI）、人形機器人與自動駕駛技術的承諾。

Vital Knowledge創辦人Adam Crisafulli指出：「如果認為特斯拉只是一家汽車公司的話，財報是很糟糕的。但如果相信它會是AI和機器人領域的強大力量，那你對特斯拉前景的看法可能不會因財報而改變。」

馬斯克當然在財報說明會上重申了自動駕駛與Optimus人形機器人的重要性。他說，「如果自動駕駛和人形機器人項目進展順利，特斯拉將成為全球最有價值的公司」。但他承認公司在投資這些領域時，「難免會有一些長牙時的疼痛」。

特斯拉股價周三收盤微漲0.14%報332.56美元，截至周三收盤，股價今年以來已下跌18%。