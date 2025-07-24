車輛銷量減少！特斯拉Q2獲利下滑16%

電動車大廠特斯拉（Tesla）今天表示，季度獲利再度下滑，主因電動車市場競爭加劇，加上執行長馬斯克（Elon Musk）涉入美國政治引發的爭議持續發酵，導致電動車銷量減少。

法新社和路透社報導，特斯拉公布第2季（4月至6月）獲利12億美元，較去年同期下滑16%。特斯拉在新聞稿中強調，持續致力於在人工智慧（AI）與機器人領域保持領先地位。

特斯拉第2季營收降至225億美元，低於去年同期的255億美元。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整的數據，分析師原本預期營收為227.4億美元。

經調整後，特斯拉第2季每股獲利為40美分，低於市場預期的43美分。

本月初特斯拉公布交車量下降後，獲利下滑已在預期之中。此外，平均車輛售價下降，以及AI與其他研發計畫推升營運開支，也對業績造成影響。

特斯拉並未提供全年車輛產量展望，理由是全球貿易與財政政策不斷變動。

特斯拉說：「儘管我們正在進行審慎投資，這將為我們的車輛和能源業務成長奠定基礎，但實際成果將取決於多種因素，包括總體經濟環境、自動駕駛技術的發展速度，以及工廠產能提升情況。」

特斯拉公布逾10年來最差的季度銷售降幅，且獲利未達華爾街預期，不過車輛製造利潤率優於市場先前擔憂的程度。特斯拉盤後股價下跌2.6%。

特斯拉表示，預計今年下半年將開始量產早已承諾的平價車款，這項消息讓市場燃起希望，期待能重新刺激需求，以因應主要是中國等市場低價電動車的激烈競爭，並化解馬斯克極右派政治立場持續引發的反彈。