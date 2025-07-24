快訊

洗頭時掉一堆頭髮正常嗎？一天掉多少根算多？洗護髮5習慣減少脫髮量

黃仁勳就在觀眾席！川普稱曾考慮拆分輝達 被告知「沒那麼容易」

花錢消災！哥倫比亞大學付近60億罰款與川普政府和解

車輛銷量減少！特斯拉Q2獲利下滑16%

中央社／ 紐約23日綜合外電報導
電動車大廠特斯拉（Tesla）今天表示，季度獲利再度下滑。路透
電動車大廠特斯拉（Tesla）今天表示，季度獲利再度下滑。路透

電動車大廠特斯拉（Tesla）今天表示，季度獲利再度下滑，主因電動車市場競爭加劇，加上執行長馬斯克（Elon Musk）涉入美國政治引發的爭議持續發酵，導致電動車銷量減少。

法新社和路透社報導，特斯拉公布第2季（4月至6月）獲利12億美元，較去年同期下滑16%。特斯拉在新聞稿中強調，持續致力於在人工智慧（AI）與機器人領域保持領先地位。

特斯拉第2季營收降至225億美元，低於去年同期的255億美元。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整的數據，分析師原本預期營收為227.4億美元。

經調整後，特斯拉第2季每股獲利為40美分，低於市場預期的43美分。

本月初特斯拉公布交車量下降後，獲利下滑已在預期之中。此外，平均車輛售價下降，以及AI與其他研發計畫推升營運開支，也對業績造成影響。

特斯拉並未提供全年車輛產量展望，理由是全球貿易與財政政策不斷變動。

特斯拉說：「儘管我們正在進行審慎投資，這將為我們的車輛和能源業務成長奠定基礎，但實際成果將取決於多種因素，包括總體經濟環境、自動駕駛技術的發展速度，以及工廠產能提升情況。」

特斯拉公布逾10年來最差的季度銷售降幅，且獲利未達華爾街預期，不過車輛製造利潤率優於市場先前擔憂的程度。特斯拉盤後股價下跌2.6%。

特斯拉表示，預計今年下半年將開始量產早已承諾的平價車款，這項消息讓市場燃起希望，期待能重新刺激需求，以因應主要是中國等市場低價電動車的激烈競爭，並化解馬斯克極右派政治立場持續引發的反彈。

電動 特斯拉 馬斯克

延伸閱讀

3國產電動車在港市占率逾3成半 比亞迪賣贏特斯拉奪冠

美媒曝川普想撤換馬斯克政府合約！查完尷尬發現1原因「辦不到」

關稅高昂！特斯拉 Model Y 約新台幣205萬元 進軍印度市場

今秋在陸上市！特斯拉六座Model Y L售價或164萬元

相關新聞

黃仁勳就在觀眾席！川普稱曾考慮拆分輝達 被告知「沒那麼容易」

美國總統川普23日表示，他曾考慮試圖拆分輝達（Nvidia），以提昇人工智慧（AI）晶片市場的競爭，但後來發現「這個產業...

車輛銷量減少！特斯拉Q2獲利下滑16%

電動車大廠特斯拉（Tesla）今天表示，季度獲利再度下滑，主因電動車市場競爭加劇，加上執行長馬斯克（Elon Musk）...

Alphabet財報／擴大資本支出至850億美元 AI雲端需求火熱營收超旺

Alphabet周三（23日）公布上季營收成長強勁，受新的AI功能以及穩定的數位廣告市場支撐，這家Google母公司同時...

拜HBM之賜 SK海力士上季獲利創新高

SK海力士上季獲利優於市場預期且創下新高，進一步鞏固了公司在高頻寬記憶體（HBM）領域的領導地位，這類先進記憶體晶片幫助...

川普爆料他曾考慮分拆輝達 黃仁勳在台下用這方式大讚川普

美國總統川普表示，他曾考慮分拆輝達（Nvidia），以提高AI晶片市場的競爭，但他後來發現，「這個產業沒那麼簡單」。川普...

台積電ADR大漲2.4% 擺脫三連跌

台積電ADR周三（23日）上漲2.4%，收在240.33美元，較台北交易溢價23.2%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。