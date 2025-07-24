川普宣布：美將不惜代價確保AI主導地位

美國總統川普周三簽署行政命令，啟動全新的AI發展計畫，透過放鬆監管和擴大資料中心能源供應，全面加速美國的人工智慧（AI）發展。

在由All-In Podcast與「國會山莊與矽谷論壇」聯合主辦的AI活動上，川普宣布，「從今天起，美國的政策將是不惜一切代價成為全球AI領導者。」

川普簽署的幾項行政命令包括：解決AI基礎設施能源桎梏和許可問題的措施、促進AI技術出口的指令，並要求政府採購大型語言模型須中立無偏見。

川普強調：「美國是啟動AI競賽的國家，作為美國總統，我在此宣示，美國將贏得這場比賽。」

所謂的「AI行動計畫」主張改革許可程序並簡化環境標準，以加快AI基礎建設，同時敦促停止補助那些對AI設限過多的州。這份藍圖還力求讓美國技術成為全球AI標準，同時建立安全機制，防範中國大陸等對手取得優勢。

川普說：「贏得這場競爭將是對美國國力的考驗，是太空時代以來未曾見過的。我們必須全力以赴，展現美國的創造力與決心。」

這份藍圖也兌現川普競選承諾，讓美國成為AI領導者，同時推翻拜登時期設下的層層規定。川普撤銷了拜登2023年簽署、要求AI開發商進行廣泛安全測試並提交透明度報告的的行政命令，改由AI政策負責人薩克斯於6個月內提交新版政策路線。

根據白宮建議，聯邦政府將蒐集企業與民眾意見，盤點阻礙AI應用的法規，並尋求放寬限制。白宮預算辦公室也將與主管AI相關資金的聯邦機構合作，檢視各州監管是否影響補助效果，必要時停發。

川普主張：「我們還必須有一個單一的聯邦標準，而不是50個州各自監管這個未來產業。我們需要一套凌駕所有州和所有人、符合常理的聯邦規範。」

美國新版AI藍圖提出多項對中戰略，主張加強出口管制、要求高階AI晶片內建定位驗證功能，並由商務部聯手情報單位監控技術流向。同時，鼓勵企業提出「全棧式AI出口方案」，讓盟友能一站式採購AI硬體、軟體與應用，並由政府相關機構協助促成交易。