Alphabet財報／擴大資本支出至850億美元 AI雲端需求火熱營收超旺

Alphabet周三（23日）公布上季營收成長強勁，受新的AI功能以及穩定的數位廣告市場支撐，這家Google母公司同時表示將今年資本支出計畫金額提高至約850億美元，預期明年進一步增加，理由是雲端運算服務需求很龐大。

資本支出提高100億美元一度嚇到投資人 執行長解釋雲端客戶需求強勁

Alphabet表示，2025年資本支出預期將達到850億美元，比先前預測提高100億美元。消息出爐後，公司股價在盤後交易中一度下跌，反映投資人擔心Alphabet在AI競賽中面臨的成本壓力，直到執行長皮伽解釋這些投資是為了滿足客戶需求，股價才有所回升，盤後上漲近2%至每股195.11美元，也帶動博通（Broadcom）和輝達（Nvidia）股價上漲。

皮伽在財報後會議中表示：「我們在AI基礎建設方面的投資，對於滿足雲端客戶不斷成長的需求至關重要。」

投資人稍早對計劃增加資本支出感到驚訝。Aptus Capital Advisors資組合經理華格納表示：「我認為沒人料到2025年資本支出指引會出現變化。Google的財報令人驚嘆，輕鬆超越預期，只是被資本支出增加 100億美元抵銷了。」

財務長阿胥肯納吉（Anat Ashkenazi）表示，預期2026年資本支出將進一步增加，以迎接需求與成長機會。她說，雖然伺服器的部署速度加快，但公司仍面臨客戶對其雲端服務需求大於供應的局面。她透露，上季絕大部分資本支出都投資於技術基礎設施，其中約三分之二的投資用於伺服器，三分之一用於資料中心和網路設備。

上季雲端業務營收勁增近32%

回顧上季，Alphabet營收年比成長14%至964.3億美元，高於分析師預估的940億美元；淨利成長近20%至282億美元，每股盈餘2.31美元，高於市場預期的每股2.18美元。

其中，雲端業務Google Cloud營收勁增近32%，是帶動整體營收成長的動力。

皮伽表示，雲端部門上季客戶數量比前一季增加28%，「我們AI產品組合的完整性、廣泛的解決方案，以及同時為客戶提供GPU與TPU的能力，這一切都大大推升了市場需求。」GPU是繪圖處理器，而TPU則是Alphabet為了與GPU相抗衡的自研晶片。

對Alphabet而言，一項重大利多是聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI最近將Google Cloud納入其雲端運算供應商名單，這也凸顯OpenAI正試圖擺脫對其主要支持者微軟的過度依賴，進行供應多元化。

廣告營收成長10%、AI功能帶動搜尋業務、Gemini用戶超過4.5億

在廣告營收方面，上季成長10.4%至713.4億美元，也高於市場預估。廣告業務占Alphabet整體營收的四分之三。

Synovus Trust高級投資組合經理Dan Morgan表示：「希望這能打消投資界對OpenAI／ChatGPT這類產品可能會影響Google搜尋業務成長的疑慮。」

Google搜尋業務上季營收成長至541.9億美元。Google搜尋的新AI功能，如「AI摘要」與「AI模式」，也幫助該公司提升使用者互動。

皮伽表示，Google的人工智慧搜尋產品AI Overviews可以彙整搜尋結果，目前在200多個國家和地區擁有超過20億月活躍用戶，高於上一季的15億。