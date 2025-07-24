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拜HBM之賜 SK海力士上季獲利創新高

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
南韓晶片大廠SK海力士上季獲利創新高。 路透
南韓晶片大廠SK海力士上季獲利創新高。 路透

SK海力士上季獲利優於市場預期且創下新高，進一步鞏固了公司在高頻寬記憶體（HBM）領域的領導地位，這類先進記憶體晶片幫助輝達（Nvidia）的處理器發展人工智慧（AI）。

這家南韓晶片大廠第2季（4到6月）的營業利益為9.21兆韓元（67億美元），優於分析師預期的8.93兆韓元；營收增至22.23兆韓元，亦優於市場預期的20.48兆韓元。SK海力士同時表示，資本支出將高於原先計畫。

彭博資訊分析師估計，SK海力士上季營業利潤率可能達到45%至47%，主因HBM晶片的平均售價強勁。

由於在HBM市場的壓倒性優勢，SK海力士今年以來股價已上漲約55%。反觀競爭同業三星電子的最先進HBM產品12層HBM3E，在獲得輝達認證方面卻出現延誤，這讓SK海力士在這個高利潤市場保持罕見的長期領先。

不過，SK海力士股價本月從2025年的高點回落了約10%。高盛集團三年多來首度下調對SK海力士的投資評級，主因是擔心競爭同業一旦追趕上來，將侵蝕其在HBM市場的市占。

三星本月稍早公布的季度獲利，則是出現2023年以來首次下滑。不過部分投資人預測，三星的營運低潮過完夏天後有望觸底。在輝達逐步轉向新一代記憶體晶片之時，三星隨著迎來轉機。

目前SK海力士與三星合計擁有超過80%的HBM市場市占。

彭博分析師指出，長期而言，先進記憶體製造商的前景將取決於能否拓展客戶群，不再依賴輝達，畢竟輝達有動機尋求供應商多元化，並議出更低價格。

SK海力士目前就正在尋求與OpenAI等其他公司加強合作，並希望透過建構AI基礎設施來深化關係。OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）日前在社群媒體貼文說，OpenAI計劃在今年底部署100萬顆GPU。

SK集團會長崔泰源最近與SK海力士執行長郭魯正一起在舊金山拜訪OpenAI，並與奧特曼會面，據報導，雙方討論了包括HBM在內的半導體合作事宜。

OpenAI 分析師

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