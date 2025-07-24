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黃仁勳就在觀眾席！川普稱曾考慮拆分輝達 被告知「沒那麼容易」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普23日在華府舉行的「贏得AI競賽」高峰會上簽署人工智慧相關行政命令後比手勢。 路透
美國總統川普23日在華府舉行的「贏得AI競賽」高峰會上簽署人工智慧相關行政命令後比手勢。 路透

美國總統川普23日表示，他曾考慮試圖拆分輝達（Nvidia），以提昇人工智慧（AI）晶片市場的競爭，但後來發現「這個產業沒那麼容易下手」。

彭博資訊報導，川普在華府舉行的AI峰會上表示：「我說，『我們來拆了這家公司。』後來我才了解到實際情況。」

川普說，幕僚告訴他，這樣做「非常困難」，而且輝達相較於所有競爭對手擁有顯著優勢，其他業者恐需多年時間才能追趕。他補充說：「我本來以為，我們可以介入，稍微拆一拆，給他們一點競爭。結果我發現，這個產業沒那麼容易下手。」

輝達對此拒絕置評。

彭博還報導，川普隨後稱讚了出席活動的輝達執行長黃仁勳，表示：「你做得太棒了。」並在整場演說中點名稱讚黃仁勳與其他科技產業領袖在美國投資。川普還公布他的AI行動計畫，配合一系列行政命令，旨在透過減輕監管負擔來支持AI產業的發展。

當天稍早，黃仁勳在台上發言時讚揚川普在AI領域的作法。他說：「美國擁有的獨特優勢，而其他國家無法擁有的，那就是川普總統。」

AI 川普 美國 華府 黃仁勳

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