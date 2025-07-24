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川普爆料他曾考慮分拆輝達 黃仁勳在台下用這方式大讚川普

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
輝達執行長黃仁勳在美國總統川普演說時，比出「讚」的手勢。路透
輝達執行長黃仁勳在美國總統川普演說時，比出「讚」的手勢。路透

美國總統川普表示，他曾考慮分拆輝達（Nvidia），以提高AI晶片市場的競爭，但他後來發現，「這個產業沒那麼簡單」。川普還公布了一項「AI行動計畫」（AI Action Plan），目標讓推動美國在AI領域擁有全球主導地位。

川普周三（23日）在華盛頓舉行的「贏得AI競賽」高峰會上表示：「我當時說，『我們來把這家公司分拆好了』，後來我了解到事實。」川普表示，幕僚告訴他，要這麼做「非常困難」，而且輝達擁有極大的領先優勢，所有競爭對手要花好幾年才能追上。

川普補充說：「我原本以為我們能夠插手，我們能夠把它們稍微拆一拆，讓它們有點競爭，結果發現在這產業不是那麼容易的。」

對於川普的說法，輝達並未立即回應置評請求。

川普接著稱讚輝達執行長黃仁勳，而黃仁勳同時間也在台下。黃仁勳本月稍早曾在白宮與川普會面，而且輝達在上周宣布，該公司獲准恢復把H20 AI晶片銷售給中國大陸，美國官員則證實這是近期與北京貿易休戰的協議一環。此前，川普政府曾禁止H20晶片賣給中國。

川普在AI高峰會的演說中多次提到黃仁勳，表示「你做得太棒了」，並讚揚黃仁勳與其他科技業領袖對美國的投資。在川普演說時，黃仁勳還在台下用大拇指比出「讚」的手勢。

同日稍早，黃仁勳上台談話時也讚揚川普對AI的政策。他說：「美國有一個其他國家無法擁有的獨特優勢，那就是川普總統。」

輝達本月稍早成為史上首家市值突破4兆美元的公司，受惠於大型語言模型等AI應用對AI硬體的龐大需求。

美國司法部在2024年曾對輝達展開調查，尋找可能涉及壟斷行為的證據。

川普在周三的活動上公布了「AI行動計畫」，還簽署三項行政命令來落實該計畫，目標透過減少監管負擔、加速審核許可流程、放寬環境法規來加速AI超級電腦的建設，同時促進美國製造的AI技術在國內外的銷售。

川普表示，美國需要新的資料中心和晶片工廠，此外還表示，晶片公司不需要錢，它們需要許可。

美國總統川普在「贏得AI競賽」高峰會上演說，提到他曾考慮分拆輝達（Nvidia），以提高AI晶片市場的競爭，結果發現這產業「不容易」。路透
美國總統川普在「贏得AI競賽」高峰會上演說，提到他曾考慮分拆輝達（Nvidia），以提高AI晶片市場的競爭，結果發現這產業「不容易」。路透

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