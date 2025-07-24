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台積電ADR大漲2.4% 擺脫三連跌

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電ADR周三（23日）上漲2.4%，收在240.33美元，較台北交易溢價23.2%。路透
台積電ADR周三（23日）上漲2.4%，收在240.33美元，較台北交易溢價23.2%。路透

台積電ADR周三（23日）上漲2.4%，收在240.33美元，較台北交易溢價23.2%。

美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數周三再創收盤新高，道瓊工業指數也漲逾500點，受輝達（NVIDIA）和GE Vernova上漲帶動。隨著美國和日本達成貿易協議，市場也預期華府和歐盟達成類似協議。

標普 500 指數上漲49.29點，漲幅 0.8%，收在 6,358.91 點。那斯達克綜合指數上漲127.33點，漲幅 0.6%，報 21,020.02 點，首度占上21,000點大關；道瓊工業指數漲507.85點，漲幅 1.1%，報 45,010.29 點，逼近 12 月 4 日創下的最高收盤紀錄。

費城半導體指數微跌0.02%，德州儀器崩跌13.3%，德州儀器財報打壓了其他同類晶片製造商，恩智浦半導體、亞德諾半導體和森美半導體跌幅在1%到4.6%之間。

不過，超微（AMD）上漲2.5%；輝達漲2.3%，為標普500和納斯達克的漲勢提供動能。博通（Broadcom）和輝達在盤後再漲，因Alphabet宣布今年資本支出將提高至約850億美元。

台灣加權股價指數周三上漲330.75點收在23,318.67點。台積電上漲1.3%收在1,145.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 155.19 +2.82 153.50 1.10

中華電 CHT 130.64 +1.00 130.00 0.49

台積電 TSM 1,410.11 +2.44 1,145.00 23.15

聯電 UMC 43.89 +1.91 43.90 -0.03

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

指數 半導體 台積電

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