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超微執行長蘇姿丰坦言 台積電美廠晶片貴5%~20% 「但有值得埋單的理由」

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
超微執行長蘇姿丰坦言，台積電美廠晶片比台灣生產的貴5%~20%。圖／路透
超微執行長蘇姿丰坦言，台積電美廠晶片比台灣生產的貴5%~20%。圖／路透

超微（AMD）執行長蘇姿丰周三在華府的一場AI活動中表示，從台積電（2330）美國亞利桑那廠取得的晶片，比台灣生產的要貴。美國廠製造的成本「高出逾5%，但低於20%」。

不過，蘇姿丰在會後接受彭博電視專訪時強調，這筆額外支出是值得，因為能分散關鍵晶片供應來源，產業不容易重蹈疫情期間的斷鏈危機。她說：「我們必須考量供應鏈韌性，這是疫情帶來的教訓。」

蘇姿丰表示，超微預計今年底會拿到第一批來自台積電亞利桑那廠的晶片。她還說，就良率而言，台積電亞利桑那新廠已可媲美台灣本土廠。

這場AI活動由《All-In Podcast》團隊與科技領袖、國會議員組成的「國會山莊與矽谷論壇」共同主辦，美國總統川普與其他官員也出席，討論美國最新的「AI行動方案」推進計畫。

蘇姿丰對政府與業界互動表示歡迎，並樂見AI成為施政重點，她說，「欣賞這份AI行動方案的一點是它具體可行」。

在全球最大半導體市場中國大陸市場的布局方面，超微與競爭對手輝達（Nvidia）的部分AI晶片最近獲准出口。但具體的許可數量及出口期限仍不明朗。歷屆美國政府以國安為由陸續加強對中國的高階晶片出口管制，已使美系晶片商損失數十億美元營收。

蘇姿丰認為，未來的政策需取得平衡，允許晶片輸往盟國將確保美國技術持續成為全球AI系統基礎。她說，「這需要小心拿捏，我認為政府與我們的協作很不錯。」

在這場AI活動中，商務部長盧特尼克被問及AI晶片出口政策時回應：「我們樂見盟友能採購大量晶片，建立大型伺服器叢集。」但他補充，會考量叢集規模與美企參與程度。

蘇姿丰在台上演說時提及，AI晶片仍有強勁需求，她引述隨著OpenAI執行長奧特曼與xAI執行長馬斯克持續投資AI。

美國 蘇姿丰 台積電 半導體

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