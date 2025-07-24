標普500指數和那指再創新高 投資人看好美歐也將達成貿易協議

美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數周三再創收盤新高，道瓊工業指數也漲逾500點，受輝達（NVIDIA）和GE Vernova上漲帶動。隨著美國和日本達成貿易協議，市場也預期華府和歐盟達成類似協議。

標普 500 指數上漲49.29點，漲幅 0.8%，收在 6,358.91 點。那斯達克綜合指數上漲127.33點，漲幅 0.6%，報 21,020.02 點，首度占上21,000點大關；道瓊工業指數漲507.85點，漲幅 1.1%，報 45,010.29 點，逼近 12 月 4 日創下的最高收盤紀錄。

費城半導體指數微跌0.02%，德州儀器崩跌13.3%，德州儀器財報打壓了其他同類晶片製造商，恩智浦半導體、亞德諾半導體和森美半導體跌幅在1%到4.6%之間。

不過，超微（AMD）上漲2.5%，台積電ADR漲2.4%；輝達漲2.3%，為標普500和納斯達克的漲勢提供動能。博通（Broadcom）和輝達在盤後再漲，因Alphabet宣布今年資本支出將提高至約850億美元。

據報導，歐盟正和川普政府商討一項貿易協議，根據協議，歐盟將接受對輸美的大部分出口商品徵收15%的關稅。據兩位外交官透露，關稅可能包括汽車在內。這項稅率將比照美國和日本達成的架構協議。

盈透證券的Jose Torres表示，本周達成貿易協議的消息正在支撐股市上出現的「動物本能」，他說：「這些協議提振了經濟成長預測，並讓投資人相信企業獲利擴張的路徑仍然清晰而廣闊。」

儘管美國汽車製造商批評美國與日本達成的將日本汽車關稅從25%降至15%的協議，美國汽車股也上漲。福特汽車上漲1.7%，而通用汽車和Jeep製造商Stellantis的股價均大漲超過8%。

迷因股漲勢收斂。Krispy Kreme股價上漲4.6%，GoPro上漲12%，都回吐早盤部分漲幅。本周飆漲的Opendoor Technologies和Kohl's股價漲幅高達兩位數。

美國電話電報公司(AT&T)上漲1.2%，此前該公司表示最近一個財季無線和網際網路用戶有所增加。特斯拉(Tesla)股價上漲0.1%，而Alphabet下跌0.6%，結束2010年以來最長的10連漲。這兩家公司都在收盤後公布財報。

GE Vernova股價飆漲14.6%，創歷史新高。這家電力設備製造商調高了營收和現金流預期，並超越華爾街對第2季獲利的估算。截至目前，該公司股價在2025年累計上漲逾80%，背後是人工智慧（AI）和加密幣資料中心對電力的強勁需求。

醫療設備製造商Thermo Fisher在第2季獲利和營收超出華爾街預期後大漲逾 9%。

經濟數據方面，美國 6 月成屋銷售降幅超過預期。現在的焦點轉向周四的上周失業救濟金申請人數和標普全球的採購經理人指數（PMI）初值，以衡量關稅不確定性之後的經濟健康狀況。

在上周一系列有好有壞的經濟數據之後，市場已排除聯準會（Fed）下周降息的可能性。根據 CME FedWatch 工具，9 月降息的機率約為 58%。