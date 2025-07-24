新興市場債券吸金 與美公債利差縮減

美國總統川普發動關稅戰並頻頻攻擊聯準會，導致美國公債這類傳統資金避風港光環失色，高信評新興市場公債和公司債則吸引資金流入，這類新興市場資產相對先進國家債券的利差，降至全球金融海嘯以來最低，反映投資人更聚焦新興市場國家的經濟穩健度改善，較不擔心此市場潛在風險。

金融時報報導，如今投資級新興市場公債與公司債與美國公債的利差，已經分別降到一點○四和一點一個百分點，是二○○七年以來最小。

美銀全球新興市場固定收益策略主管宏納指出，全球股市「超強」和美元貶值，也助長這股趨勢；新興市場「相對於美債或德債的利差收緊，但在投資人對傳統安全資產失去信心之際，整體殖利率水準仍有吸引力」。