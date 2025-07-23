首月賣出160萬台！Switch 2創美國遊戲機銷售最快紀錄

任天堂新遊戲機Switch 2創下美國史上遊戲機銷售最快紀錄，再次顯示出這台主機的火熱程度。

據市場追蹤公司Circana數據，任天堂6月份在美國賣出160萬台Switch 2，為歷來所有遊戲在美國發售第一個月的最高銷量，先前紀錄為2013年PlayStation 4的110萬台。

Circana表示，Switch 2的表現幫助整體遊戲硬體銷售暴增逾兩倍。美國民眾6月共花費9.78億美元在所有品牌的新遊戲機和配件，創下6月銷售的歷來新高；往年6月銷售通常呈現下滑。

不過，Circana執行總監Mat Piscatella仍點出，必須注意這台主機的長期展望。他說：「任何電玩產品的首發買家都會最有熱情且最不在意價格，因此至少必須要等到年終耶誕購物旺季時，才看得出這台遊戲機的定價是否適用於更大眾市場的買家。」