聽新聞
0:00 / 0:00
首月賣出160萬台！Switch 2創美國遊戲機銷售最快紀錄
任天堂新遊戲機Switch 2創下美國史上遊戲機銷售最快紀錄，再次顯示出這台主機的火熱程度。
據市場追蹤公司Circana數據，任天堂6月份在美國賣出160萬台Switch 2，為歷來所有遊戲在美國發售第一個月的最高銷量，先前紀錄為2013年PlayStation 4的110萬台。
Circana表示，Switch 2的表現幫助整體遊戲硬體銷售暴增逾兩倍。美國民眾6月共花費9.78億美元在所有品牌的新遊戲機和配件，創下6月銷售的歷來新高；往年6月銷售通常呈現下滑。
不過，Circana執行總監Mat Piscatella仍點出，必須注意這台主機的長期展望。他說：「任何電玩產品的首發買家都會最有熱情且最不在意價格，因此至少必須要等到年終耶誕購物旺季時，才看得出這台遊戲機的定價是否適用於更大眾市場的買家。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言