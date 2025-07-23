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川普斷開馬斯克 「金穹」防禦計畫傳找上亞馬遜

聯合報／ 記者胡玉立／綜合報導
川普總統5日宣布的金穹計畫原擬與馬斯克合作，但兩人鬧翻後，川普轉向找馬斯克的死對頭貝佐斯合作。（歐新社）
川普總統5日宣布的金穹計畫原擬與馬斯克合作，但兩人鬧翻後，川普轉向找馬斯克的死對頭貝佐斯合作。（歐新社）

路透報導，知情人士透露，美國總統川普與科技富豪馬斯克關係交惡，已影響馬斯克的太空探索技術公司（SpaceX）在「金穹」飛彈防禦計畫中的主導地位。

川普政府正擴大尋求該計畫合作夥伴，且已向亞馬遜「柯伊伯計畫」和其他大型國防承包商招手。此舉代表美國政府轉移戰略重心，不想再依賴馬斯克旗下公司SpaceX；盡管SpaceX的星鏈和星盾衛星網路已成美軍通訊核心。

川普與馬斯克在六月五日公開鬧翻，但消息人士指稱，五角大廈和白宮官員擔心過度依賴單一合作夥伴承擔「金穹」太空防禦計畫大部分任務，在那之前即已開始探索替代SpaceX方案。

馬斯克則對路透發表在Ｘ平台的報導回應表示：「聯邦採購法規要求以最優價格選擇最佳供應商。任何其他做法都屬違法。」

消息人士稱，以SpaceX的規模、逾九千顆自有星鏈衛星發射紀錄及政府採購經驗，該公司仍擁有內部管道可協助完成「金穹」計畫大部分任務，尤其是發射合約。

但國防部已與亞馬遜「柯伊伯計畫」接洽，希望其加入「金穹」計畫；這顯示政府對於整合商業科技公司至國防基礎設施，持開放態度。

「柯伊伯計畫」打算發射三千顆低地球軌道衛星群，目前僅發射七十八顆。

亞馬遜創辦人貝佐斯一月曾表示「柯伊伯計畫」主要用於商業用途，但他也承認這些低地球軌道衛星群「無疑將用於國防用途」。

知情人士表示，SpaceX強大的發射能力讓它仍處於領先地位，但它在「金穹」計畫的占比可能縮減；官方已聯繫斯托克太空公司（Stoke Space）和火箭實驗室（Rocket Lab）等新進公司，競標單項發射任務；在「金穹」開發後期，「每次發射都會競標」。

川普「又大又美法」授權為「金穹」計畫撥付首筆資金二百五十億美元，引起各方興趣。傳統國防巨頭諾斯洛普格拉曼、洛克希德馬丁等公司，也在針對支援「金穹」計畫進行談判。

川普五月廿日宣布啟動打造「金穹」飛彈防禦系統；該計畫預計耗時三年，總造價一七五○億美元，擬在川普總統任期結束前完工。

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