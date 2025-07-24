歐洲熱浪加劇 供水有壓

北半球今夏受熱浪襲擊，引發供水壓力。在面臨嚴重缺水壓力之際，希臘當局打算整併數百家小型水公司、伊朗的德黑蘭當局則宣布23日放假一日，顯示熱浪帶來的乾旱問題已在歐洲與亞洲蔓延。

彭博資訊引述知情人士報導，希臘當局打算將700多家主要由市政當局掌管的水公司，整併為三家，以加強對水資源的管理。目前分別掌管雅典與塞薩洛尼基供水的兩大水公司EYDAP與EYATH，將擴大管轄範圍，第三家水公司則負責管轄全國其他地區。

消息人士指出，在此同時，當局也將成立新基金，對水壩、海水淡化廠等投資進行融資，以保障用水安全。環繞雅典的阿提卡地區，以及克里特島，將被賦予水資源稀缺的地位，確保新的用水計畫得以加速進行。

伊朗當局也在23日宣布德黑蘭省放假一日，以節省用水與用電，這是人口達1,400萬人的德黑蘭省，首度因水資源短缺而停擺，象徵當地正面臨十年來最嚴峻的環境危機。