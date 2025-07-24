聊天機器人扮消費者好幫手 動搖傳統網路搜尋地位

最新數據顯示，聊天機器人日益成為消費者上網求解的首選，顯然AI已動搖傳統網路搜尋的主導地位，同時也為品牌與顧客連結另闢一條必須經營的管道。

根據追蹤網路使用者行為的市調公司Datos估計，美國上個月桌機瀏覽器搜尋流量，約5.6%導向ChatGPT或Perplexity等AI驅動的大型語言模型（LLM）。

儘管與仍吸引高達94.4%流量的Google或Bing等傳統搜尋引擎相去甚遠，但數據顯示，導向瀏覽器上AI搜尋的流量占比，已自一年前的2.48%增加逾倍。若與去年1月不到1.3%的水準相比，更是增加了逾四倍。

Datos的數據來自全球逾1,000萬名用戶，這些用戶同意讓其桌面瀏覽器行為被匿名觀察。該數據也不含行動裝置上的瀏覽器和ChatGPT與Google等應用程式（App）的活動。

在所謂的「早期採用者」中，數據更加顯著。研究顯示，早期採用者6月的桌機瀏覽流量，有40%流向LLM，遠高於一年前略高於24%的比率。

該族群同期傳統搜尋引擎流量占比則明顯下滑，由約76%降至61%。該族群在Datos去年4月開始追蹤時，便已在桌機瀏覽器上使用LLM。

Datos執行長與共同創辦人古德曼表示，AI搜尋流量快速增長，可能象徵線上使用行為的深層轉變，這與Google網頁瀏覽器興起與社群媒體平台初登場時的情況類似。

時人（People）雜誌出版商Dotdash Meredith執行長伏格爾說，上述趨勢料將進一步壓抑網站搜尋流量，而這長期以來是品牌投入行銷資源與搜尋廣告的主戰場。

這股趨勢也催生出新一波主打AI優化的新創公司，協助力求自家品牌能出現在AI搜尋結果中的行銷人員，因應轉變、提升曝光效果。

顧問公司Media, Ads + Commerce創辦人李普斯曼說，目前AI聊天機器人尚未取代傳統搜尋引擎，反而更像是行銷人員的一項新責任。他說，廣告在AI搜尋的回覆中開始普及，可能成為下個轉捩點，因品牌必須投入新的預算，以維持線上競爭力。