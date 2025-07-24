精品漲價步伐 六年來最慢

精品品牌今年來的漲價步伐放緩至2019年來最慢，因業界開始適應這個比預期還久的低潮，多年來的大幅漲價也讓富有消費者出現反彈。

瑞銀（UBS）數據顯示，今年1至5月精品價格平均上漲3%。這段期間幾乎已涵蓋全年的價格調整，因為品牌通常會在每年的第1季實施漲價。這個數據遠低於近年來最高的2022年8%，預示著漲幅可望回到疫情前的正常水準，也就是1%到2%左右。

在2019到2023年，鑒於高檔手提包、服飾和珠寶需求一路飆升，路易威登（LV）到香奈兒（Chanel）等精品品牌紛紛大幅漲價。

但如今富有客戶開始對漲價出現反彈聲浪，對一些疫情期間帶領風潮的「仰慕型」（aspirational）精品消費者來說，許多精品也已變得負擔不起。

貝恩公司（Bain）全球時尚和精品主管狄亞皮奇歐表示，漲價放緩象徵著「明顯的戰略轉向」，「精品品牌正應對加劇的消費者價格疲勞、持續的總體經濟逆風，和可察覺到的消費者熱情消退」，「更審慎的訂價方式反映出品牌在捍衛產量上和建立風險韌性上的努力，像是可能到來的關稅衝擊」。

川普關稅威脅和其他衝突已粉碎精品業快速復甦的希望。由於LV和迪奧（Dior）等旗下重要品牌動能熄火，精品界領頭羊路易威登集團（LVMH）本周公布的上季營收料將再度下滑。