精品漲價步伐 六年來最慢

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

精品品牌今年來的漲價步伐放緩至2019年來最慢，因業界開始適應這個比預期還久的低潮，多年來的大幅漲價也讓富有消費者出現反彈。

瑞銀（UBS）數據顯示，今年1至5月精品價格平均上漲3%。這段期間幾乎已涵蓋全年的價格調整，因為品牌通常會在每年的第1季實施漲價。這個數據遠低於近年來最高的2022年8%，預示著漲幅可望回到疫情前的正常水準，也就是1%到2%左右。

在2019到2023年，鑒於高檔手提包、服飾和珠寶需求一路飆升，路易威登（LV）到香奈兒（Chanel）等精品品牌紛紛大幅漲價。

但如今富有客戶開始對漲價出現反彈聲浪，對一些疫情期間帶領風潮的「仰慕型」（aspirational）精品消費者來說，許多精品也已變得負擔不起。

貝恩公司（Bain）全球時尚和精品主管狄亞皮奇歐表示，漲價放緩象徵著「明顯的戰略轉向」，「精品品牌正應對加劇的消費者價格疲勞、持續的總體經濟逆風，和可察覺到的消費者熱情消退」，「更審慎的訂價方式反映出品牌在捍衛產量上和建立風險韌性上的努力，像是可能到來的關稅衝擊」。

川普關稅威脅和其他衝突已粉碎精品業快速復甦的希望。由於LV和迪奧（Dior）等旗下重要品牌動能熄火，精品界領頭羊路易威登集團（LVMH）本周公布的上季營收料將再度下滑。

漲價 品牌 消費者

延伸閱讀

LV最新旅行精神標誌包 Express包復古柔軟超實用

LV路易威登Felix攜手推出Silver Lockit公益系列全新2025年款！(附售價

今天不談公事！王淨的LV Off Duty下班包 背法萬能還時髦極了

沙發都被躺時尚了 艾瑪史東、鄭好娟LV廣告化身「臥美人」

相關新聞

新興市場債券吸金 與美公債利差縮減

美國總統川普發動關稅戰並頻頻攻擊聯準會，導致美國公債這類傳統資金避風港光環失色，高信評新興市場公債和公司債則吸引資金流入，這類新興市場資產相對先進國家債券的利差，降至全球金融海嘯以來最低，反映投資人更聚焦新興市場國家的經濟穩健度改善，較不擔心此市場潛在風險。

日本「政」盪債市冷颼颼 10年期公債殖利率升至17年最高

受到選後政治與財政風險升高，加上央行政策正常化前景不明的影響，日本公債價格23日暴跌，10年期公債殖利率升至近17年來最...

AI效應 美供電成本衝高

受人工智慧（AI）資料中心電力需求激增，以及新發電廠興建工程延宕影響，美國最大電力市場的供電成本將改寫新高，民生電價將隨...

聊天機器人扮消費者好幫手 動搖傳統網路搜尋地位

最新數據顯示，聊天機器人日益成為消費者上網求解的首選，顯然AI已動搖傳統網路搜尋的主導地位，同時也為品牌與顧客連結另闢一...

歐洲熱浪加劇 供水有壓

北半球今夏受熱浪襲擊，引發供水壓力。在面臨嚴重缺水壓力之際，希臘當局打算整併數百家小型水公司、伊朗的德黑蘭當局則宣布23...

精品漲價步伐 六年來最慢

精品品牌今年來的漲價步伐放緩至2019年來最慢，因業界開始適應這個比預期還久的低潮，多年來的大幅漲價也讓富有消費者出現反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。