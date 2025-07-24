AI效應 美供電成本衝高

受人工智慧（AI）資料中心電力需求激增，以及新發電廠興建工程延宕影響，美國最大電力市場的供電成本將改寫新高，民生電價將隨之最多上漲5%。

旗下電網涵蓋美國13州和華盛頓特區的電網營運商PJM 22日表示，2026年6月起供電年度每日每千瓩（MW）電力供給採購價格達到329.17美元，比前一年增加22%。在2026年6月至2027年5月這一整年，PJM將支付電力生產商161億美元以滿足能源需求，比前一年增加10%，再創歷史新高。

PJM執行副總裁布雷斯勒（Stu Bresler）表示，從PJM競標結果來看，消費者的電費帳單可能增加1.5%至5%，實際漲幅取決於公用事業和各州轉嫁成本的程度。

AI熱潮已帶動電力需求寫下數十年來最大增幅，這不只導致電費大增，也引發哪種電力資源最適合滿足這些需求的爭論。電力業已逐漸達成共識，認為興建新發電廠是縮小潛在電力缺口方法之一，而且這麼做也有利可圖，但這類作法也可能推升消費者成本。

電力預測公司Amperon Holdings執行長、前電力交易員凱利（Sean Kelly）說：「這等於告訴大家發電量不足，這對交易商和擁有資產的人是好消息，但對消費者而言不是。」

ClearView Energy Partners常務董事福克斯（Timothy Fox）也說：「這對電力用戶來說不是好事，競標電價攀高將推升客戶帳單。」

PJM每年都會舉辦發電容量競標，讓電力供應商投標以提供電力來滿足預估需求。由於去年發電容量競標得標價格達到每日每MW 269.92美元，比2023年大漲逾800%，PJM和部分州政府今年稍早已採取試圖壓低電價的措施。PJM已同意設定「價格區間」，未來兩年價格下限為每日每MW 175美元，上限為每日每MW 325美元。

對承諾把能源價格砍半的美國總統川普而言，PJM競標結果也是壞消息。美國勞工部本月公布的數據顯示，過去一年美國電價上漲近6%，漲幅大於整體消費者物價的2.7%。

從AI新創公司籌資金額來看，AI熱潮似乎還在升溫。PitchBook數據顯示，AI新創公司今年上半年在美國籌資1,043億美元，幾乎追平2024年全年金額。電力需求只怕也會隨之繼續衝高。